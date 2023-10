"Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann", schwört Israels Premierminister Netanjahu, und seit Tagen schon zielt die Armee auf hochrangige Mitglieder der Terrororganisation. Nun ist auch Dschamila al-Schanti, erste Frau im Hamas-Politbüro, bei einem Angriff gestorben.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist nach Hamas-Angaben das einzige weibliche Mitglied des Politbüros der terroristischen Palästinenserorganisation getötet worden. Die 64-jährige Dschamila al-Schanti sei am Mittwochabend bei einem Angriff in Dschabalija im Norden des Palästinensergebiets ums Leben gekommen, erklärte die Hamas.

Die 1955 geborene al-Schanti war 2021 die erste Frau, die ins Politbüro - das höchste Entscheidungsgremium der Terrororganisation - gewählt wurde. Die promovierte Dozentin an der Universität in Gaza war Gründerin der Frauenorganisation der radikalislamischen Hamas und Witwe des Hamas-Führers Abdel Aziz al-Rantissi. Dieser starb 2004 bei einem israelischen Luftangriff während der zweiten Intifada. Er hatte den Holocaust "die größte der von den Juden verbreiteten Lügen" genannt.

Seit Beginn des Krieges hat Israel nach eigenen Angaben bereits mehrere ranghohe Mitglieder der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet. Unter ihnen befinden sich sowohl Mitglieder des militärischen als auch des politischen Flügels. Unter anderem wurden zwei Kommandeure terroristischer Einheiten getötet, die an dem Massaker in Israel beteiligt waren. Außerdem wurde demnach ein Kommandeur getötet, der für die Sicherheit im Süden des Gazastreifens zuständig war.

Zudem wurden der Hamas-Wirtschaftsminister Dschoad Abu Schmala sowie Sakaria Abu Maamar genannt, der im Hamas-Politbüro für internationale Beziehungen zuständig sei. Außerdem sei der Leiter der Luftüberwachung in der Stadt Gaza getötet worden.

Netanjahu: "Wir werden sie zerquetschen und zerstören"

Ziel der israelischen Offensive im Gazastreifen ist die Ausschaltung der Hamas-Führung im Gazastreifen. "Die Hamas, das ist der Islamische Staat, und wir werden sie zerquetschen und zerstören, wie die Welt den Islamischen Staat zerstört hat", sagte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwochabend in seiner ersten Ansprache an Mitglieder des neuen sogenannten Kriegskabinetts. Jedes "Mitglied der Hamas ist ein toter Mann", versicherte er.

Die Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen und Hunderte Zivilisten niedergemetzelt. Auch entführte sie Dutzende Menschen, unter ihnen auch zahlreiche Kinder und Alte, in den Gazastreifen.