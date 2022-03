Nach vielen Fehlschlägen glückt einigen hundert Menschen in Privatautos die Flucht aus dem eingekesselten Mariupol. Wie viele sich retten können, ist unklar. Zurück bleiben Hunderttausende. Ein Hilfskonvoi sei unterwegs. Die Stadtverwaltung spricht derweil von rund 2100 Todesopfern in der Stadt.

Rund 160 Autos von Zivilisten haben nach ukrainischen Angaben über einen Fluchtkorridor die von russischen Truppen belagerte Stadt Mariupol verlassen. Wie die Verwaltung der Hafenstadt auf Telegram mitteilte, nahmen die Fahrzeuge gegen 13 Uhr Ortszeit die Straße über Berdjansk in Richtung der Stadt Saporischschja. Wie viele Menschen die Stadt auf diese Weise verlassen konnten, blieb zunächst offen.

Die Stadtverwaltung erklärte in der Mittagszeit, die Waffenstillstandsvereinbarungen würden zurzeit an den Fluchtkorridoren eingehalten. Mehrere vorausgegangene Versuche, Zivilisten aus Mariupol in Sicherheit zu bringen, waren fehlgeschlagen. Ein Konvoi mit Hilfsgütern sei hingegen noch in Richtung Mariupol unterwegs. Auch Busse, die größere Zahlen an Zivilisten mitnehmen sollen, seien noch nicht angekommen. Russische Einheiten hatten die Stadt am Asowschen Meer Anfang des Monats eingekesselt.

Noch Hunderttausende in der Stadt

Die Lage in Mariupol ist nach Angaben von Hilfsorganisationen dramatisch, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sprach von "mehreren Hunderttausend Menschen", die durch die Kämpfe eingekesselt seien. Die Stadtverwaltung gab die Zahl der Getöteten mit 2100 an.

Mariupol liegt etwa 55 Kilometer von der russischen Grenze und 85 Kilometer von der Separatistenhochburg Donezk entfernt. Sollte sie von der russischen Armee eingenommen werden, würde dies den Zusammenschluss zwischen russischen Einheiten aus der Krim und Kräften aus dem Separatistengebiet im Donbass ermöglichen. Für Montag waren ukrainischen Angaben zufolge landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern geplant.