In Israel wächst die Sorge, dass sich an der Grenze zum Libanon eine neue Front bilden könnte. In den vergangenen Tagen kommt es dort immer wieder zu Zwischenfällen. Die israelische Armee will nun vier Angreifer beim Versuch der Grenzüberquerung getötet haben.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine Terrorzelle daran gehindert, vom Libanon aus auf israelisches Gebiet vorzudringen. "Vier Terroristen wurden getötet", teilte das Militär mit. Sie hätten versucht, einen Sprengsatz zu legen und die Sicherheitsanlage zu überqueren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die libanesische Hisbollah-Miliz und den Iran am Montagabend vor Angriffen auf Israel gewarnt.

Seit den verheerenden Terrorattacken der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einer weiteren Eskalation schüren.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, in der Nacht seien mehr als 100 Mörsergranaten von Israel auf libanesisches Gebiet abgefeuert worden. Diese seien allerdings vor allem in Außenbereichen libanesischer Ortschaften gelandet. Es gab keine Berichte zu Verletzten.