Neben den realen Gefechten im Gazastreifen kämpft Israel einmal wieder um die öffentliche Meinung: Berichte, wonach die IDF das größte Krankenhaus im Norden umzingelt und beschossen hätten, nennt Armeesprecher Hagari Falschmeldungen. Zivilisten könnten das Krankenhaus weiterhin verlassen.

Die israelische Armee hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach ihre Soldaten angeblich das größte Krankenhaus im Gazastreifen beschießen. "In den vergangenen Stunden wurden Falschinformationen verbreitet, wir würden das Al-Schifa-Krankenhaus umzingeln und angreifen. Dies sind falsche Berichte", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Abend. "Die Hamas lügt über das, was in den Krankenhäusern passiert", fügte Hagari hinzu. Bereits Freitagabend habe die radikalislamische Palästinenserorganisation behauptet, die Armee habe das Al-Schifa-Krankenhaus angegriffen. Überprüfungen hätten aber ergeben, "dass es sich um eine schlecht gezielte Rakete handelte, die von terroristischen Organisationen im Gazastreifen abgefeuert wurde".

Der Armeesprecher betonte, es gebe weiterhin "eine festgelegte Passage, um das Krankenhaus zu betreten oder zu verlassen". Ein weiteres Krankenhaus, die Rantisi-Kinderklinik, sei inzwischen "evakuiert" worden, nachdem "ein Terrorist" der dort tausend Menschen festgehalten habe, ausgeschaltet worden sei.

Ärzte ohne Grenzen: Lage katastrophal

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hatte die Lage im Al-Schifa-Krankenhaus zuvor als "katastrophal" bezeichnet. Zeugen in dem Krankenhaus berichteten der Nachrichtenagentur AFP am Telefon, es gebe ununterbrochen Schüsse, Luftangriffe und Artilleriefeuer in der Nähe des Krankenhauskomplexes. Über eine nahe dem Krankenhaus installierte Live-Kamera von AFP waren den ganzen Tag über Schüsse und Explosionen zu hören.

Die israelische Armee bestätigte, dass es nahe dem Krankenhaus Gefechte mit Hamas-Kämpfern gebe. Auch die radikalislamische Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad erklärte, ihre Kämpfer seien in "gewaltsame Auseinandersetzungen" mit israelischen Soldaten in Gaza verwickelt, "vor allem in der Umgebung des Al-Schifa-Komplexes". Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas immer wieder vor, Krankenhäuser als Verstecke und Kommandozentralen zu nutzen und Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen, was die Hamas bestreitet.