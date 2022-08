2020 wird ein Kritiker des tschetschenischen Republikchefs Kadyrow entführt. Wenig später taucht ein Video auf, in dem zu sehen ist, wie der 19-Jährige gefoltert wird. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Nun geben seine Mitstreiter bekannt: Der junge Mann wurde bereits kurz nach seiner Entführung getötet.

In der russischen Teilrepublik Tschetschenien ist ein oppositioneller Aktivist getötet worden. Salman Tepsurkaev war Administrator eines Telegramkanals der Bewegung "Adat", die wegen ihrer Kritik an dem tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow in Russland verboten ist. Vor zwei Jahren wurde der junge Mann entführt und bereits neun Tage später getötet, wie die Bewegung nun in einem Statement auf ihrer Website bekanntgab. Nach Angaben der Aktivisten hätten sie seit langem Informationen über Tepsurkaevs Tod gehabt, aber bis zuletzt gehofft, dass diese nicht echt seien. Tepsurkaev wurde nur 19 Jahre alt.

Der Aktivist wurde am 6. September 2020 in der russischen Stadt Gelendschik an der Schwarzmeerküste verschleppt und nach Tschetschenien gebracht. Laut Medienberichten konnten die Verwandten das Smartphone des Entführten orten - demnach befand es sich auf einem Polizeigelände in Grosny, der Hauptstadt Tschetscheniens. Einen Tag später tauchte im Internet ein Foltervideo auf. In diesem zu sehen, wie der 19-Jährige gezwungen wird, sich unbekleidet auf eine Glasflasche zu setzen.

Die Ermittlungen zur Entführung des jungen Aktivisten wurden in Gelendschik erst im November 2020 aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt soll der 19-Jährige bereits tot gewesen sein.

"Granate in den Mund gesteckt und in die Luft gesprengt"

Tepsurkaev wurde nach Angaben seiner Mitstreiter bereits am 15. September 2020 auf einem Truppenübungsplatz in der Ortschaft Dschalka nahe Grosny getötet. "Salman wurde gefesselt, ihm wurde eine Granate in den Mund gesteckt und aus der Ferne in die Luft gesprengt", heißt es im Statement der Bewegung. Danach seien die sterblichen Überreste Tepsurkaevs seinen Verwandten übergeben worden - mit der Aufforderung, ihn "wie einen Hund zu begraben". Nach Angaben der Bewegung wurde der Aktivist in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt.

"Adat" ist eine der größten und bedeutendsten Oppositionsbewegungen Tschetscheniens. Im Telegramkanal "1ADAT", den Tepsurkaev moderierte, informiert sie mehr als 40.000 Abonnenten unter anderem über Menschenrechtsverletzungen in der Republik.

Ramsan Kadyrow ist ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit 2007 regiert er in Grosny mit harter Hand. In der Republik kommt es immer wieder zu Verschleppungen und außergerichtlichen Tötungen von Regierungskritikern.