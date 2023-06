Kirgisistan soll Not in Afghanistan lindern

Steinmeier fordert Einflussnahme Kirgisistan soll Not in Afghanistan lindern

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht werden Frauen und Mädchen in Afghanistan wieder systematisch unterdrückt, die humanitäre Lage ist katastrophal. Bundespräsident Steinmeier bittet nun Kirgisistan, seinen Einfluss auf das Land geltend zu machen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Führung Kirgisistan appelliert, mit ihren Einflussmöglichkeiten auf eine Verbesserung der Situation in Afghanistan hinzuwirken. "Die derzeitige Lage in Afghanistan unter den Taliban ist nicht hinnehmbar", sagte er in Bischkek in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kirgisischen Präsidenten Sadyr Schaparow.

Das gelte insbesondere für die systematische Unterdrückung von Frauen und Mädchen sowie die humanitäre Notlage in großen Teilen der Bevölkerung. Er begrüße es, dass Kirgisistan sich hier engagiere, betonte Steinmeier. "Ich habe darum gebeten, Kontakte und Einflüsse, die man hier in Kirgisistan nach Afghanistan hat, auch zu nutzen."

Seit der Rückkehr der militanten Islamisten an die Macht im Sommer 2021 werden Frauen und Mädchen in Afghanistan wieder aus dem öffentlichen Leben gedrängt. Die Taliban haben ihnen den Besuch von Universitäten und höheren Schulen untersagt. Auch viele Berufe dürfen sie nicht mehr ausüben. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal. Weite Teile der Bevölkerung leiden unter Hunger.