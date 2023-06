"Koalition von CDU und Linke in Thüringen wäre vernünftig"

Von Lucke im Frühstart "Koalition von CDU und Linke in Thüringen wäre vernünftig"

Der Höhenflug der AfD hält an und vor allem in Ostdeutschland stellt sich die Frage: Wer koaliert mit wem, wenn die AfD verhindert werden soll? Die CDU müsse da einen "Bann" fallen lassen, sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke hält eine Koalition zwischen der CDU und der Linken in Thüringen nicht für ausgeschlossen. "Das ist ja von Teilen der CDU auch gefordert worden. Es gibt ja Kräfte in der CDU, die gesagt haben: Wir müssen das Verdikt gegen diese Linkspartei fallen lassen", sagte von Lucke im "Frühstart" von ntv. Von Lucke fügte hinzu: "Wir müssen uns auch davon verabschieden, dass dieser Bann - gerade gegenüber einer Linkspartei, die eigentlich mittlerweile eine Sozialdemokratie linker Couleur ist - aufrechterhalten wird."

In aktuellen Umfragen kommt die AfD in Thüringen auf bis zu 28 Prozent, die Linken auf 22 Prozent und die CDU auf 21 Prozent. Die Landtagswahl in Thüringen findet im kommenden Jahr statt. Bereits 2019 hatte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck eine Koalition zwischen CDU und der Linken ins Spiel gebracht.

Von Lucke sagte über den amtierenden thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken, dieser sei "ein sogar eher konservativer, christlicher Politiker der Linkspartei und weit davon entfernt, irgendwie SED nostalgisch zu sein". Ramelow habe das Land in den vergangenen Jahren "grundsolide" regiert: "Da wäre natürlich ausgesprochen vernünftig zu sagen: Man kann diesen Bann fallen lassen." Allerdings betonte von Lucke auch, dass eine solche Koalition zu "gewaltigen Eruptionen" innerhalb der CDU im Osten führen könne: "Die Sorge der CDU wäre sofort natürlich, dass wieder einige zur AfD überlaufen."

Gefragt danach, ob es komplett ausgeschlossen sei, dass die CDU wiederum, zumindest auf lokaler Ebene, mit der AfD zusammenarbeiten könnte, sagte von Lucke, dass dies durchaus möglich sei. Der Politikwissenschaftler betonte jedoch auch: "Das echte Beben, und das wäre die dann die wirkliche Normalisierung und Nivellierung der AfD, wäre die Koalition auf Landesebene. Und ich hoffe, dass da noch lange die Brandmauer steht."