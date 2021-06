Viele Eisenbahnbrücken in Deutschland sind in schlechtem Zustand. Ihre Sanierung stockt allerdings.

Viele Eisenbahnbrücken sind in schlechtem Zustand. Die Bundesregierung will jedoch ambitionierte Klimaziele erreichen - und muss der Bahn dafür nun mehr zahlen als geplant. Das Verkehrsministerium begründet die Steigerung mit höheren Kosten der sanierenden Unternehmen. Die Grünen finden, dass zu wenig investiert wird.

Bundesweit sind die Kosten für die notwendige Sanierung maroder Eisenbahnbrücken während der Coronavirus-Pandemie um rund 20 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums von Minister Andreas Scheuer an den Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler hervor, die dem "Tagesspiegel" vorliegt.

"Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Brückenfläche (…) hat sich im Jahr 2020 bei Brücken gegenüber dem Jahr 2019 um rund 20 Prozent erhöht", heißt es darin. Die Gesamtsteigerung hängt auch damit zusammen, dass es bei den verschiedenen Gewerken des Schienenbaus wie Oberleitungen, Lärmschutz- und Stützbauwerken jährliche Kostensteigerungen zwischen 2,0 und 4,0 Prozent gegeben hat. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es mit 98 Prozent die größte Kostensteigerung bei dem Brückenprojekt Hasselstraße auf der Strecke zwischen Hagen und Lüdenscheid in NRW. Die Kosten stiegen auf 4,53 Millionen Euro.

"1,5 Milliarden Euro pro Jahr reichen nicht"

Aus Sicht des Grünen-Haushaltspolitikers Kindler reichen die bisher zugesagten Mittel von 1,5 Milliarden Euro jährlich für die Bahn-Infrastruktur deshalb nicht aus: "Mit Blick auf die massiven Baupreissteigerungen im Schienenbau kommt die eingefrorene Finanzplanung der Bundesregierung für die Bahn einer Kürzung gleich", sagte Kindler dem "Tagesspiegel". Eine neue Bundesregierung müsse die Mittel für die Bahn deutlich aufstocken, die Mittel für den Bahnausbau müssen verdoppelt werden: "Bei Straßen sitzt bei Andreas Scheuer das Geld immer locker, aber bei der Bahn knausert er. Das ist in Zeiten der Klimakrise gegen jeden gesunden Menschenverstand", kritisiert Kindler den CSU-Bundesminister für Verkehr.

In Deutschland gibt es rund 25.700 Eisenbahnbrücken, viele sind teils über 100 Jahre alt. Die längste ist die Saale-Elster-Talbrücke mit einer Länge von 8,6 Kilometern, die älteste ist die kleine Brücke bei Wurzen an der Strecke Leipzig - Dresden, 1838 erbaut. Im Zuge der geplanten Offensive, um zum Schutz des Klimas mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, kommt der Sanierung der Eisenbahnbrücken aus Sicht der Bundesregierung eine zentrale Bedeutung hinzu. Zwischen 2015 und 2019 sind bereits 900 Brücken in Deutschland saniert worden.