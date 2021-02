Eigentlich unterhält Kuba gute Beziehungen zu der marxistischen Rebellenbewegung ELN. Doch nun warnt Havanna die kolumbianische Regierung vor einer bevorstehenden Attacke der Guerilla. Erst vor zwei Jahren detonierte eine Bombe der ELN in Kolumbiens Hauptstadt.

In einem ungewöhnlichen Schritt hat die kubanische Regierung vor einem möglichen Anschlag der linken Guerillaorganisation ELN in Kolumbien gewarnt. "Die Regierung hat eine Mitteilung des kubanischen Botschafters in Kolumbien über einen mutmaßlichen geplanten Anschlag der ELN erhalten", sagte Verteidigungsminister Diego Molano. Zuvor hatte die Zeitung "El Tiempo" bereits über die Warnung berichtet. Demnach soll die ELN in den kommenden Tagen einen Anschlag in der Hauptstadt Bogotá planen.

Bislang stand die kommunistische Führung Kubas den kolumbianischen Rebellen stets wohlwollend gegenüber. Teile der ELN-Führung halten sich immer wieder in Havanna auf. Die kolumbianische Regierung, die USA und die Europäische Union stufen die ELN als terroristische Vereinigung ein.

Kolumbien schafft neue Elite-Einheit

Nur wenige Stunden zuvor hatte Kolumbiens Präsident Iván Duque die Schaffung einer Elite-Einheit für Einsätze gegen Drogen-Kartelle und Guerilla-Kämpfer angekündigt. Das neue Spezialkommando gegen Drogenschmuggel und transnationale Bedrohungen, das im Mai voll einsatzbereit sein soll, werde "entscheidende Schläge"erlauben, sagte Duque in einem Interview mit Radio Nacional.

Die Einheit solle hochrangige Anführer gefangen nehmen oder töten, darunter auch Mitglieder der ELN. Ebenfalls auf der Liste stehen Einheiten der ehemaligen Guerilla FARC, die das Friedensabkommen von 2016 nicht mehr anerkennen, sowie Kämpfer des in Kolumbien aktiven Golf-Kartells.

Die marxistisch-leninistische Nationale Befreiungsarmee (ELN) hat rund 2000 Kämpfer. Sie verübt vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge und nimmt Geiseln. Nach einem Bombenanschlag mit 22 Toten auf eine Polizeiakademie in Bogotá vor zwei Jahren brach die Regierung die Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ab.