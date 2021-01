Einigung vor der Konferenz: Bund und Länder wollen in Hotspots den Bewegungsradius der Bürger einschränken. Ab einer Inzidenz von 200 sollen sich Bürger nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Kanzlerin Merkel konnte sich mit noch schärferen Auflagen nicht durchsetzen.

Die Debatte über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns ist von einer Diskussion über verschärfte Maßnahmen überholt worden. Nach Informationen von RTL und ntv haben sich die Ministerpräsidenten der Länder vor ihrem Gipfelgespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf verständigt, den Bewegungsradius in Hotspots einzuschränken. Demnach sollen sich die Bewohner von Kreisen mit einer Rate von mehr als 200 Ansteckungen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen.

Wie aus einer RTL und ntv vorliegenden Beschlussvorlage zum Bund-Länder-Gipfel hervorgeht, sollen die Länder ab einem Inzidenzwert über 200 weitere Maßnahmen prüfen. Dazu gehört eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort. Triftige Gründe, die ein Verlassen dieses Radius erlauben, sind demnach nicht Einkaufen, Reisen oder Ausflüge.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am Vorabend nach übereinstimmenden Medienberichten noch für eine Beschränkung des Radius ab einem Inzidenzwert von 100 ausgesprochen. Hierfür gab es aber keine Mehrheit bei den Ländern.

Vorbild Sachsen?

In Sachsen gelten Ausgangsbeschränkungen bereits seit dem 14. Dezember, in Thüringen werden sie diskutiert. Aktuell liegen sechs der zehn am stärksten von Corona betroffenen Landkreise in Sachsen, die übrigen vier in Thüringen und Bayern. In anderen europäischen Ländern, etwa in Irland oder Frankreich, gab es solche Beschränkungen bereits.

Laut der aktuellen Corona-Verordnung ist im Freistaat Sachsen "Einkaufen für den täglichen Bedarf und Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen im Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder des Arbeitsplatzes oder zur nächstgelegenen Einrichtung zur Grundversorgung/für Einkäufe des täglichen Bedarfs" gestattet. Auch Sport im Umkreis von 15 Kilometern rings um die Wohnung ist erlaubt.

Lockdown: länger und strenger

Ein Bericht des "Business Insider" zufolge sind die Regierungschefs der Länder zu einer Verschärfung der geltenden Kontaktbeschränkungen bereit. Die Länderchefs hätten am Dienstagvormittag auf einer Vorbesprechung für den Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel grünes Licht dafür gegeben. Demnach könnten bis Ende Januar ähnliche Kontaktbeschränkungen wie im Frühjahr gelten. Das hieße im Kern: Treffen nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts wären dann erlaubt.

Bislang sind Treffen mit einem anderen Haushalt mit insgesamt fünf Menschen erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Der gegenwärtige Lockdown wird voraussichtlich bis zum 31. Januar verlängert. Wie es mit Kitas und Schulen genau weitergeht, ist am frühen Nachmittag noch offen.