Bund und Länder ringen um die Ausgestaltung von finanziellen Hilfen für die vom Hochwasser betroffenen Regionen. Nach dem Willen von NRW-Regierungschef Laschet soll dieser bis zu 30 Milliarden Euro umfassen. Das wäre etwa das Doppelte der Schäden, die allein in seinem Land entstanden seien.

NRW-Regierungschef Armin Laschet beziffert die Schäden durch das Unwetter Mitte Juli allein in Nordrhein-Westfalen nach ersten Schätzungen auf mehr als 13 Milliarden Euro. Unter anderem seien mehr als 150 Schulen beschädigt worden, davon mindestens acht so schwer, dass ohne Ausweichlösung nicht einmal ein eingeschränkter Schulbetrieb möglich sei, sagte er bei in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags. Zudem seien jeweils über 200 Kitas sowie Arztpraxen geschädigt worden und mehr als 50 Apotheken.

"Die Flut vom 14. und 15. Juli war vermutlich die größte Naturkatastrophe, die Nordrhein-Westfalen seit Bestehen der Bundesrepublik getroffen hat", sagte der CDU-Vorsitzende. "Nach all dem, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, bin ich immer noch zutiefst erschüttert." Der von Bund und Ländern geplante Hilfsfonds für die Flutopfer muss nach den Worten von Laschet ein Volumen von 20 Milliarden bis 30 Milliarden Euro umfassen. Über die Ausgestaltung eines Hilfsfonds wollen Bund und Länder am morgigen Dienstag beraten.