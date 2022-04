Am Donnerstag lehnt der Bundestag eine Impfpflicht ab. Gesundheitsminister Lauterbach will nun stattdessen eine neue Impfkampagne starten, um steigenden Corona-Infektionszahlen im Herbst vorzubeugen. Auch das Infektionsschutzgesetz müsse man "noch mal anpacken", sagt er.

Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine neue Impfkampagne starten. "Wir müssen noch einmal eine wirklich wirksame Impfkampagne gezielt an die richten, die zwar bisher sich nicht haben impfen lassen, aber im Prinzip bereit sind", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Man wisse, dass es so eine Gruppe gebe, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund. "Die müssen erreicht werden, da dürfen wir nicht aufgeben. Da müssen wir übrigens auch kreativer werben. Da bereiten wir gerade etwas vor."

Der Bundestag hatte am Donnerstag gegen eine Impfpflicht gestimmt. Die Möglichkeit für weitere Lockerungen sieht Lauterbach daher nicht mehr. "Wir haben jetzt die Lockerungen gemacht, die man machen kann, aber da sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen", sagte er. "Hätten wir die Impfpflicht hinbekommen, wäre der Spielraum für Lockerungen im Herbst viel größer geworden."

Während Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag einem zweiten Impfpflicht-Anlauf eine klare Absage erteilte, äußerte sich Gesundheitsminister Lauterbach vorsichtiger. Man müsse immer für Gespräche offen sein, sagte er. Nur teile er die Skepsis von Scholz, dass man mit der Union keine Einigung erreichen werde. CDU und CSU hatten ihrerseits darauf verwiesen, dass im Herbst ihr Konzept einer Impfpflicht umsetzbar wäre, wenn die Pandemie-Lage dies erfordere. Allerdings hatte die Union dafür den vorangehenden Aufbau eines Impfregisters gefordert, der nun nicht kommen wird.

Zunächst will Lauterbach das Infektionsschutzgesetz "noch mal anpacken". Das hatte die Ampel-Koalition gerade erst gelockert. Der abgespeckte Maßnahmenkatalog für Länder und Kommunen gilt bis zum 23. September. Diesmal müsse man über eine erneute Änderung frühzeitig nachdenken, forderte Lauterbach. Er erwarte im Herbst wieder steigende Corona-Infektionszahlen.