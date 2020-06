MAD-Kaserne in Köln: Hier wird noch Extremisten in der Bundeswehr gefahndet.

Deutschlands kleinster Geheimdienst ist für die Überwachung der Bundeswehr zuständig. Immer wieder stoßen Mitarbeiter des Militärischen Abschirmdienstes auf Extremisten in der Truppe. Nun suspendiert der MAD einen eigenen Mitarbeiter, weil er Geheimnisse an einen Soldaten verraten haben soll.

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat einen Mitarbeiter der Extremismusabwehr suspendiert. Er soll unerlaubt Informationen an einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) weitergegeben habenl. Der Verstoß sei durch eigene Sicherheitsmaßnahmen aufgedeckt worden, sagte ein Sprecher des Militärgeheimdienstes. Es würden keine Verstöße gegen Pflichten zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung geduldet.

Zugleich könne ein politischer Hintergrund ausgeschlossen werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der MAD-Mitarbeiter Fotos eines Waffenverstecks zugänglich gemacht, bei dem die Polizei auf einen MAD-Hinweis hin in Nordsachsen auch Munition und Sprengstoff bei einem anderen KSK-Mann gefunden hatte. Der Waffenfund hatte Schlagzeilen gemacht.

In den vergangenen Jahren war das KSK vor allem wegen rechtsextremistischer Vorfälle in die Schlagzeilen geraten. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte im Mai eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis Anfang Juli ein Konzept zur Bekämpfung des Extremismus in der Elitetruppe erarbeiten soll. Zuletzt hatte sich ein Hauptmann des KSK in einem Brief an Kramp-Karrenbauer darüber beschwert, "dass eine toxische Verbandskultur durch schwere Mängel im Bereich Ausbildung" entstanden sei. Konkret schreibt er über rechtsextreme Tendenzen und "kollektiv frustrierende Abhängigkeit der Auszubildenden gegenüber der Willkür von Ausbildern und Vorgesetzten, die zu einer Art Kadavergehorsam führen".

Auch Islamisten in Uniform im Fokus

Der Militärische Abschirmdienst hat in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder auch islamische Fundamentalisten bei der Bundeswehr enttarnt. Erst am Mittwoch hatten WDR und Süddeutsche Zeitung über einen KSK-Soldaten berichtet, der aus der Bundeswehr entlassen worden war, nachdem ihn der MAD als Islamisten entlarvt hatte. Nach dem im Mai veröffentlichten Jahresbericht identifizierte der MAD 2019 insgesamt 14 Extremisten, darunter acht Rechtsextremisten, vier Islamisten und zwei sogenannte Reichsbürger/Selbstverwalter, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als Staat leugnen.

Der MAD ist der kleinste deutsche Geheimdienst. Zu seinen Aufgaben gehört die Abwehr von Spionage und Sabotage in der Bundeswehr sowie die Überprüfung von Soldaten und Behördenmitarbeitern auf extremistische Einstellungen und Aktivitäten. Er berichtet an die zuständigen Stellen, ist selbst jedoch nicht für Entlassungen zuständig.