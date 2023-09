Macron will ÖPNV-Abo wie in Deutschland

"Für Umwelt und Kaufkraft" Macron will ÖPNV-Abo wie in Deutschland Artikel anhören

Präsident Emmanuel Macron will den Verkehr in Frankreich nachhaltiger machen.

Für 49 Euro im Monat kann man in Deutschland alle Regionalzüge nutzen. Das will auch Emmanuel Macron bald für Frankreich möglich machen - in "allen Regionen, die bereit dazu sind".

Der französische Präsident Emmanuel Macron strebt für Frankreich ein System mit preiswerten Monatsabonnements für Regionalzüge nach deutschem Vorbild an. Auf die Frage von "Hugo Decrypte", einem auf Nachrichten für junge Leute ausgerichteten YouTube-Kanal, ob Frankreich bereit sei, wie in Deutschland eine Monatskarte für Regionalzüge für 49 Euro anzubieten, sagte Macron, er sei dafür. "Ich habe den Verkehrsminister gebeten, das System mit allen Regionen einzurichten, die bereit dazu sind", ergänzte Macron.

"Für die Umwelt und für die Kaufkraft sollten wir dieses Zugticket in Frankreich in Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Regionen einführen", sagte Verkehrsminister Clement Beaune in einer Erklärung auf X, ehemals Twitter. Macron fügte hinzu, dass ein solches System Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Verringerung der CO2-Emissionen sein, und den Wohnungssektor und andere Bereiche der Wirtschaft einbeziehen müsse.

Deutschlandticket droht Preiserhöhung

Deutschland hatte Anfang dieses Jahres das sogenannte Deutschlandticket eingeführt, das 49 Euro im Monat kostet und unbegrenzte Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) wie Bussen und S-Bahnen in Deutschland ermöglicht. Ziel des Systems, das rund drei Milliarden Euro kosten wird und von Bund und Ländern finanziert wird, ist es, die CO2-Emissionen zu senken und den Bürgern zu helfen, die steigende Inflation zu bewältigen.

Busse und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) könnten den Steuerzahler in den nächsten Jahren in der Bundesrepublik jedoch deutlich mehr Geld kosten als bislang. Zu diesem Schluss komme eine Untersuchung im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums, über deren vorläufige Fassung jüngst der "Spiegel" berichtete. Sollte das Deutschlandticket fortbestehen, könnte es folglich zu einer Preiserhöhung kommen.