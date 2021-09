Merkel macht in Stralsund einen ihrer seltenen Wahlkampfauftritte für Laschet.

Bei der Bundestagswahl geht es laut Noch-Kanzlerin Merkel um viel. Auf der einen Seite stehe eine Politik, welche die Wirtschaft stärke. Auf der anderen Seite eine, die "nur über das Verteilen nachdenkt". Unions-Kandidat Laschet sei Garant für Erstere, sagt Merkel - und warnte vor einer rot-grün-roten Koalition.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem ihrer wenigen Wahlkampfauftritte für Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet als Garanten für eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze geworben. Bei der Bundestagswahl am Sonntag gehe es darum, dass Deutschland "Anschluss an die Besten der Welt" halte, sagte die CDU-Politikerin in Stralsund. "Gute Arbeit" und "gute Bezahlung" gebe es zukünftig nur, "wenn wir zu den Besten auf der Welt gehören."

Laschet kämpfe als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen um jeden Arbeitsplatz - das würde er auch als Bundeskanzler tun, zeigte sich Merkel überzeugt. Außerdem stehe er für "die beste Ausstattung" von Sicherheitsbehörden, Polizei und Bundeswehr.

Die Kanzlerin warnte vor einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken nach der Wahl. Es sei nötig, nach der hohen Neuverschuldung während der Corona-Pandemie "zu soliden Finanzen" zurückzukehren. "Ich glaube nicht, dass eine rot-rot-grüne Regierung das tut", sagte Merkel. Zudem kritisierte sie "Misstrauen" gegenüber Sicherheitsbehörden und Polizeikräften, ohne dies einer bestimmten Partei zuzuschreiben.

Merkel bat die Anwesenden, "dass Sie alles dazu beitragen, Deutschlands Wohlstand auch für die nächsten Jahre zu sichern" und die Sicherheit des Landes zu festigen. Laschet sei "derjenige, der das kann". Es gehe bei der Wahl am Sonntag "um viel", betonte Merkel. Auf der einen Seite stehe eine Politik von "Maß und Mitte", die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen wollen, die nötigen Freiräume gebe. Auf der anderen Seite stehe eine Politik, "die nur über das Verteilen nachdenkt, nicht über das Erwirtschaften".

Laschet für "klimaneutrales Industrieland"

Auch Laschet sagte in seiner Rede, in der jetzigen Situation dürften Unternehmen nicht durch höhere Steuern belastet werden. "Die sollen investieren und Arbeitsplätze schaffen." Zugleich müsse Deutschland "klimaneutrales Industrieland" werden. Allerdings dürften die CO2-Grenzwerte nicht zu streng sein, sonst könnten ganze Industriezweige, etwa die Stahlproduktion, nach China abwandern. Auch wolle er keine "rot-grüne Verbotspolitik", sagte Laschet.

Er nahm ebenfalls das Thema Sicherheit auf: Es sei wichtig, eine Bundesregierung zu haben, "die innere und äußere Sicherheit garantiert". Das sei "mit Rot-Rot-Grün nicht möglich". Die Union hingegen wolle "einen starken Staat, der Sicherheit für uns alle herstellt". Bei der Wahlkampfveranstaltung auf dem Marktplatz von Stralsund regnete es in Strömen. Sowohl Merkels als auch Laschets Reden wurden von Buhrufen und lauten Pfiffen begleitet.