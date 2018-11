Politik

Schlagabtausch im Bundestag: Merkel verteidigt UN-Migrationspakt

Der UN-Migrationspakt ist für Merkel der "richtige Antwortversuch", globale Probleme zu lösen. Bei der Generaldebatte im Bundestag kritisiert die Kanzlerin zudem den Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Auch die Opposition spart nicht mit Kritik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den umstrittenen UN-Migrationspakt im Bundestag verteidigt. "Dieser Pakt für Migration, genauso wie der Pakt für Flüchtlinge, ist der richtige Antwortversuch, globale Probleme auch international und miteinander zu lösen", sagte die scheidende CDU-Vorsitzende in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt. Die Flüchtlingskrise habe gezeigt "wie wichtig es ist, Flucht aber auch Migration im Zusammenhang des internationalen Kontextes zu lösen und nicht zu glauben, irgendein Land könnte das alleine".

Merkel bezeichnete zudem den rasanten digitalen Wandel als eine zentrale Herausforderung. Die Digitalisierung werde das Leben in allen Bereichen "tiefgreifend und qualitativ verändern", sagte sie: "Die Zeit drängt." Deutschland stehe in einem "wahnsinnigen globalen Wettbewerb". Beim digitalen Wandel müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht von der Technik beherrscht werden.

Die digitale Infrastruktur sei weiter unzureichend, Deutschland sei aber auf einem guten Weg, sagte Merkel. Sie betonte dabei die Notwendigkeit einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet. Die Kanzlerin hob auch die Bedeutung von Investitionen in die Künstliche Intelligenz hervor. Deutschland habe Nachholbedarf. "Wir wollen wieder überall Weltklasse werden."

Patriotismus versus Nationalismus

Mit Blick auf die Kommission zur Vorbereitung des Kohleausstiegs in Deutschland sagte Merkel, diese solle die Zukunft der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Es gehe darum, "Klimawandel auf der einen Seite und Zukunft für Menschen in einen Einklang zu bringen", so Merkel. "Es geht nicht darum, als erstes irgendwelche Ausstiegsdaten zu beschließen, sondern es geht darum, Menschen Hoffnung zu geben, Zukunft zu geben, Strukturwandel wirklich vorzubereiten."

Auch zu Patriotismus und Nationalismus äußerte Merkel sich. "Entweder man gehört zu denen, die glauben, sie können alles alleine lösen und müssen nur an sich denken. Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus", sagte Merkel. "Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert."

Nahles für europäische Arbeitslosenversicherung

In der internationalen Politik setzt Merkel darauf, dass die EU und Großbritannien bis Sonntag nicht nur den Austrittsvertrag, sondern die Erklärung über das künftige Verhältnis nach dem Brexit fertigstellen können. Sie hoffe, dass bis Sonntag auch die Vorbehalte Spaniens wegen Gibraltar gelöst werden können, sagte Merkel. Wie dies gelingen könne, sei allerdings noch nicht absehbar. Die guten Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Brexit sind demnach in einem "elementaren Interesse" der EU und Deutschlands.

SPD-Chefin Andrea Nahles nannte den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen eine Zäsur. Die Zusammenarbeit in der EU dürfe dadurch aber nicht ins Stocken geraten. Dafür müsse Deutschland zusammen mit Frankreich und anderen Partnern sorgen. "Wir müssen mehr Zusammenarbeit wagen." Nahles erneuerte dabei ihren Vorschlag für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Pläne dazu stoßen allerdings auch bei der Union auf Widerstand. Außerdem gehe es um eine internationale Besteuerung großer Digitalkonzerne. Finanzminister Olaf Scholz werde dazu mit Frankreich noch im Dezember einen gemeinsamen Vorschlag machen, wie eine Digitalbesteuerung auf europäischer Ebene aussehen könnte.

Indirekte Rücktrittsforderung

Eine unsolide Haushaltspolitik warf FDP-Chef Christian Lindner der Bundesregierung vor. "Baukindergeld, Mütterrente, Brückenteilzeit und, und, und - alles überwiegend konsumtive Ausgaben", sagte Lindner. "Sie setzen keine Impulse dafür, den Etat zukünftig zu finanzieren, Sie schaffen Ansprüche, die den Etat zukünftig strangulieren werden."

Lindner forderte Merkel und Innenminister Horst Seehofer zudem indirekt zum Rücktritt auf. "2018 ist ein verlorenes Jahr. Bei der Wettbewerbsfähigkeit, bei der Bildung, der Digitalisierung, im Klimaschutz, bei der Dieselproblematik, der Einwanderung und Europa", beklagte Lindner. "Frau Bundeskanzlerin und Herr Seehofer, Sie beide haben erkannt, dass Ihre Parteien Erneuerung brauchen. Was für Parteien richtig ist, das kann für das Land, das kann für die Bundesrepublik Deutschland nicht falsch sein. Und deshalb hoffen wir auf das neue Jahr."

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf Merkel zuvor eine "Politik der Spaltung und Unvernunft" vor. Weidel sprach von einem "Ausgabenwahn" mit falschen Prioritäten. Die ökonomische Grundlage aber habe sich geändert, sagte Weidel mit Blick auf die eingetrübte Konjunktur. "Ihre Politik ignoriert konsequent die ökonomische Vernunft." Das halte auch die stärkste Volkswirtschaft auf Dauer nicht aus.

Weidel kritisierte außerdem, die Politik führe seit Jahren einen "Krieg" gegen den Verbrennungsmotor. Sie gebe "obskuren" Lobbyvereinen die Möglichkeit, ein Diesel-Fahrverbot nach dem anderen einzuklagen, sagte sie mit Blick auf die Deutsche Umwelthilfe. Die AfD-Politikerin attackierte auch die Migrationspolitik: "Wir geben jedes Jahr Geld für den Kampf gegen rechts aus und andere Bevormundungen der Bürger - aber Frauen und Mädchen können sich ja abends gar nicht mehr alleine auf die Straße wagen aus Furcht vor Übergriffen von sogenannten Schutzsuchenden."

Quelle: n-tv.de