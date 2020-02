Merz will wohl CDU-Vorsitzender werden

Neuer Anlauf Merz will wohl CDU-Vorsitzender werden

Es hat sich angedeutet: Friedrich Merz streckt erneut die Hand nach dem CDU-Vorsitz. Die Basis und gute Umfragen hätten ihn ermutigt, heißt es aus seinem Umfeld. Zuvor hatte bereits ein Rivale aus dem vorhergehenden Kampf um das Amt seine neuerliche Bereitschaft signalisiert.

Friedrich Merz unternimmt offenbar einen neuen Anlauf für das Amt des CDU-Vorsitzenden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf sein Umfeld. Merz sei entschlossen, zu kandidieren, wisse die Parteibasis hinter sich und fühle sich durch aktuelle Umfragen ermutigt, hieß es. Zugleich wurde im Umfeld von Merz betont, er sei offen für eine Mitgliederbefragung, aber nicht für einen bindenden Mitgliederentscheid. Merz' Sprecher wollte die Information auf ntv-Anfrage nicht bestätigen.

Zuvor hatte bereits Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt, er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sowohl Merz als auch Spahn hatten am Ende von acht Regionalkonferenzen auf dem Parteitag der CDU im Dezember 2018 gegen die spätere Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer das Nachsehen.

AKK hatte nach einer Reihe von Missgeschicken und letztlich dem Debakel bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ihren Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz erklärt. Zugleich hatte sie betont, dass beide Ämter künftig in einer Hand liegen sollen. Damit würden Merz und Spahn auch antreten, um die Union in den nächsten Bundestagswahlkampf zu führen. Als dritter Kandidat wird seit Monaten der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet gehandelt. Er hat sich bislang bedeckt gehalten.

Unklar ist derweil weiter der Zeitplan für die Suche nach einem Kanzlerkandidaten und einem neuen Parteichef. Der nächste reguläre Parteitag soll im Dezember stattfinden. Inzwischen mehreren sich die Stimmen, die für einen deutlich früheren Termin plädieren.