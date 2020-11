Brief an Freie Universität

Brief an Freie Universität Ministerin Giffey verzichtet auf Doktortitel

Vor zehn Jahren erhielt Franziska Giffey ihren Doktortitel. Doch bereits 2019 gab es Plagiatsvorwürfe. Die Freie Universität Berlin wollte die Arbeit nun noch einmal überprüfen. Giffey jedoch kommt dem zuvor, indem sie auf den Titel verzichtet.

Familienministerin Franziska Giffey will künftig auf ihren Doktortitel verzichten. Das teilte sie in einem Schreiben an den Präsidenten der Freien Universität in Berlin mit, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet.

Die SPD-Politikerin habe sich zu dem Schritt entschieden, um weiteren Schaden von ihrer Familie und ihrer politischen Arbeit sowie ihrer Partei abzuwenden, heißt es demnach in dem Schreiben. Giffey trug den Titel seit 2010. Formal kann allerdings nur die ausstellende Universität den Titel zurücknehmen.

Giffey hatte die FU im Februar 2019 selbst um die Einleitung eines formellen Prüfverfahrens wegen ihrer Dissertation "Europas Weg zum Bürger - Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft" gebeten. Die Uni hatte nach Abschluss der Prüfung im Herbst 2019 entschieden, Giffey den Doktorgrad nicht zu entziehen und stattdessen eine Rüge zu erteilen.

Trotz der festgestellten Mängel habe nicht grundsätzlich infrage gestellt werden können, dass es sich bei der Dissertation um eine eigenständige wissenschaftliche Leistung handelte, teilte die FU damals mit. Nach einem Gutachten, das eine Rüge jedoch allenfalls in einem minderschweren Fall für zulässig hält, hatte die Universität zuletzt angekündigt, die Doktorarbeit noch einmal prüfen zu wollen.