Nach Landtagswahl in Thüringen Mohring offen für Gespräche mit Linkspartei

Nach der Landtagswahl in Thüringen ist eine neue Regierungskoalition noch nicht in Sicht. CDU-Landeschef Mohring will Gespräche mit der Linken nicht ausschließen. Dabei hatte Generalsekretär Ziemiak eine Zusammenarbeit kategorisch ausgeschlossen.

Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring lehnt eine Koalition mit der bei der Landtagswahl als stärkste Kraft hervorgegangenen Linkspartei nicht von vornherein ab. Er schließe "keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stehen und das Land gemeinsam voranbringen wollen", sagte Mohring dem Sender MDR.

Die CDU in Thüringen habe eine Verantwortung dafür, dass es stabile Verhältnisse im Freistaat gebe. "Ich tue mich überhaupt nicht schwer, dass wir für uns eine Entscheidung treffen werden", sagte Mohring. "Ich brauche ja nicht Berlin für die Frage, wie wir in Thüringen künftig Verantwortung für das Land übernehmen können."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte zuvor eine Zusammenarbeit der CDU mit der Linkspartei oder der AfD kategorisch ausgeschlossen. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genauso wie wir es vor den Wahlen gesagt haben", sagt er. "Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben."

Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow kommt laut des vorläufigen amtlichen Ergebnisses auf 31 Prozent. Allerdings verlor Ramelows rot-rot-grüne Landesregierung ihre Mehrheit. Die CDU musste schwere Verluste hinnehmen, sie kam mit einem Minus von mehr als zehn Punkten nur noch auf 21,8 Prozent. Ramelow beanspruchte umgehend den Auftrag zur Regierungsbildung. Linke-Chef Bernd Riexinger sieht nach Thüringen-Wahl die CDU in der Pflicht. "Der Ball liegt jetzt erst einmal bei der CDU", sagte Riexinger im n-tv Frühstart.