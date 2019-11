Morales kündigt Neuwahlen in Bolivien an

Erst im Oktober wählten die Bolivianer einen neuen Staatschef. Doch dass Präsident Morales zum Sieger erklärt wurde, stieß auf Zweifel in der Opposition. Nach Tagen gewaltsamer Proteste und Auseinandersetzungen lenkt der linke Politiker nun ein - und stellt Neuwahlen in Aussicht.

Nach der Eskalation der Proteste in Bolivien hat Präsident Evo Morales die Ausrufung von Neuwahlen angekündigt. In dem Land liefern sich die politischen Lager seit der Präsidentenwahl vom 20. Oktober erbitterte Auseinandersetzungen. Bei dem Urnenhang war Morales zum Sieger im ersten Wahlgang erklärt worden. Regierungsgegner zweifeln den Wahlausgang an und fordern eine Überprüfung der Abstimmung.

Zuletzt hatten Demonstranten die Kontrolle über zwei staatliche Rundfunksender übernommen. Die Zentrale von Bolivia TV und Radio Patria Nueva in La Paz seien besetzt und die Mitarbeiter seien aufgefordert worden zu gehen, sagte der Radio-Patria-Nueva-Chef Ivan Maldonado der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende Mitarbeiter verließen das Gebäude unter Buh-Rufen von Hunderten Demonstranten.

In den Straßen von La Paz, dem Sitz der Regierung, kam es in den vergangenen Tagen zu gewalttätigen Ausschreitungen. Anhänger und Gegner des Präsidenten errichteten Barrikaden. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein. Protestaktionen gab es auch in weiteren Städten Boliviens. In einigen Orten stellte sich die Polizei auf die Seite der Demonstranten. In La Paz schlossen sich Dutzende Polizisten den Protesten an.

Die Opposition wirft dem Linkspolitiker Morales vor, eine Art Diktatur errichten zu wollen. Tatsächlich häuften sich in den vergangenen Jahren die Beschwerden über Morales' zunehmend autoritären Führungsstil. Der amtierende Präsident strebt eine vierte Amtszeit an. Am Samstag hatte Morales zu Gesprächen aufgerufen. Er bat den Papst sowie verschiedene Kirchen und internationale Organisationen, diese zu begleiten.