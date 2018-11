Politik

Konfrontation im Schwarzen Meer: Moskau droht mit Eskalation in Ostukraine

Die Sorge, dass die aktuelle Krise zwischen Russland und der Ukraine weiter eskaliert, greift in der internationalen Gemeinschaft um sich. Während Deutschland und Frankreich vermitteln wollen, spricht der Kreml eine Warnung aus.

Die russische Regierung sieht in dem von der Ukraine verhängten Kriegsrecht eine Gefahr für die Sicherheitslage in der Ostukraine. Dies könnte zu einer Eskalation führen, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Spannungen in der von Separatisten kontrollierten Konfliktregion könnten weiter zunehmen.

"Das ist eine innere Angelegenheit der Ukraine", sagte Peskow. Aber vor dem Hintergrund der im nächsten Frühjahr anstehenden Wahlen sei ein solcher Schritt leicht zu durchschauen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte am Vortag erstmals in der jüngeren Geschichte der Ukraine das Kriegsrecht ausgerufen, das ab Mittwoch etwa in den Grenzregionen zu Russland für 30 Tage gelten soll. Das Parlament billigte den Erlass.

Der Präsident hatte betont, das Kriegsrecht werde keine Auswirkungen auf die angepeilte Präsidentenwahl haben, die am 31. März stattfinden soll. Russlands Präsident Wladimir Putin will sich nach Angaben seines Sprechers erst in den nächsten Tagen öffentlich zu den neuerlichen Spannungen äußern. "Der Präsident wird dies tun, wenn er es für notwendig hält." Es sei aber eine sehr ernste Angelegenheit für ihn, sagte Peskow. Eine Gelegenheit könnte sich am kommenden Wochenende beim G20-Gipfel in Argentinien bieten.

Auslöser der aktuellen Krisensituation ist eine direkte Konfrontation zwischen russischen und ukrainischen Einheiten vor der Küste der Krim. Bei dem Zwischenfall waren am Sonntag drei ukrainische Militärschiffe in der Meerenge von Kertsch an der Einfahrt ins Asowsche Meer durch den russischen Grenzschutz aufgebracht worden. Alle 23 Besatzungsmitglieder wurden festgenommen. Mindestens drei Ukrainer wurden bei dem Einsatz verletzt.

Vorfall löst international große Besorgnis aus

Berichten aus Kiew zufolge sollen die russischen Grenzschützer unter Einsatz militärischer Gewalt gegen die beiden Küstenwacheboote der ukrainischen Marine vorgegangen sein. Ein Schlepper, der die beiden Boote begleitete, wurde bei dem Zwischenfall gerammt. Unter den Gefangenen befinden sich nach Angaben aus Kiew auch Offiziere des ukrainischen Geheimdienstes. Sie hätten die Seestreitkräfte "nachrichtendienstlich" unterstützt. Einer der Geheimdienstoffiziere sei vor der Festnahme von einer "ungelenkten Rakete" schwer verletzt worden, teilte die Behörde in Kiew mit. Demnach soll ein russischer Kampfjet auf die Boote gefeuert haben.

Die ukrainischen Gefangenen sollten russischen Angaben zufolge auf der Krim einem Haftrichter vorgeführt werden. Es wurde erwartet, dass sie wegen Verletzung der russischen Grenze in Untersuchungshaft genommen werden. Russland hatte 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.

Der Vorfall löst international große Besorgnis aus: Die Bundesregierung forderte zusammen mit der Europäischen Union, den USA und weiteren Nato-Verbündeten die unverzügliche Freilassung der Matrosen und die Rückgabe der beschlagnahmten Schiffe. "Wir müssen alles für eine Deeskalation tun, um zu verhindern, dass aus diesem Konflikt eine noch schwerere Krise für die Sicherheit in Europa wird", warnte Deutschlands Außenminister Heiko Maas.

Deutschland und Frankreich könnten in dem seit Jahren schwelenden Konflikt eine Vermittlerrolle einnehmen: Man habe angeboten, in den als Normandie-Format bezeichneten Verhandlungsrunden mit Vertretern aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich "an einer Lösung zu arbeiten", erklärte Maas.

