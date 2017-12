Politik

39 Tote in Istanbuler Nachtclub: Mutmaßlicher "Reina"-Schütze vor Gericht

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub "Reina" steht der mutmaßliche Schütze in Silivri vor Gericht - ihm drohen 40 Mal lebenslange Haft. Obwohl die IS-Terrormiliz die Tat für sich beanspruchte, ist auch ein anderes Motiv denkbar.

In Istanbul hat der Prozess zum Anschlag auf den Nachtclub "Reina" begonnen, bei dem in der vergangenen Neujahrsnacht 39 Menschen getötet wurden. Vor dem Gericht im Gefängnis von Silivri müssen sich der mutmaßliche Attentäter Abdulkadir Mascharipow sowie 56 mutmaßliche Komplizen verantworten. Zu dem Anschlag, der die Türkei kurz nach dem Jahreswechsel erschüttert hatte, bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete, begann der Prozess am Vormittag in dem Gefängnis westlich von Istanbul im Beisein von 51 der 57 Angeklagten. Davon sind drei auf freiem Fuß, während der Rest in Untersuchungshaft sitzt. Mascharipow wurde von mehreren Polizisten in den Saal geführt. Ihm drohen wegen "Mordes" und "Versuchs zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung" bis zu 40 Mal lebenslang. Unter den Mitangeklagten ist auch seine Ehefrau Sarina Nurullajewa.

Der 34-jährige Usbeke war zwei Wochen nach dem Anschlag in einer Wohnung am Westrand Istanbuls gefasst worden. Gegenüber der Polizei bekannte er sich zu der Tat. Mascharipow hatte kurz nach Mitternacht den schicken Nachtclub am Bosporus-Ufer gestürmt, 39 Menschen erschossen und 79 weitere verletzt. Die meisten der Opfer waren arabische Touristen, die dort Silvester feierten. Erst als dem Schützen die Munition ausging, floh er aus dem Nachtclub, nahm ein Taxi und tauchte unter.

Mordete Mascharipow für Geld?

Die IS-Miliz bekannte sich in einer Erklärung zu dem Anschlag. Es war das erste Mal, dass der IS ein Attentat in der Türkei für sich beanspruchte - auch wenn der Gruppe wiederholt Angriffe in Istanbul zugeschrieben worden waren. So wurde sie für den Anschlag auf eine deutsche Reisegruppe im Januar 2016 und einen Angriff auf den Atatürk-Flughafen im Juni 2016 verantwortlich gemacht.

Dass sich Mascharipow - anders als andere IS-Attentäter - weder bei dem Attentat noch bei seiner Festnahme in die Luft sprengte, führte zu Spekulationen, dass er die Tat für Geld verübt haben könnte. Ungewöhnlich war auch, dass er sich mit Frau und Kind in der Türkei aufhielt. Nach der Tat holte er bei seiner Frau zunächst seinen kleinen Sohn ab, bevor er untertauchte. Nach zwei Wochen wurde er gefasst.

Nachtclub "Reine" ist Geschichte

Mascharipow gab im Verhör an, den Anschlag auf Anweisung eines hohen russischen IS-Mitglieds namens Islam Atabajew alias "Abu Dschihad" begangen zu haben. Ein anderer Drahtzieher wurde nach US-Angaben in Syrien getötet. Mascharipow wollte zunächst den Taksim-Platz angreifen, entschied sich aber in letzter Minute wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen dagegen.

Der Nachtclub "Reina" wurde nach dem Anschlag geschlossen und im Mai auf Anweisung der Stadtverwaltung wegen Verstößen gegen Bauvorschriften abgerissen.

Quelle: n-tv.de