Nordkorea hält sich während der Olympischen Winterspiele mit Raketentests zurück. Doch gestern melden Japan und Südkorea den Start einer Rakete. Pjöngjang wiegelt ab und spricht von einem "bedeutenden" Test für die Entwicklung von Aufklärungssatelliten.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen "bedeutenden" Test für die Entwicklung eines Aufklärungssatelliten vorgenommen. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA diente der Test am Sonntag dazu, "die Eigenschaften und die Arbeitsgenauigkeit des hochauflösenden Fotosystems, des Datenübertragungssystems und der Lageregelungsgeräte zu bestätigen". Südkorea hatte am Sonntag den Test einer ballistischen Rakete in Nordkorea gemeldet, was Pjöngjang nun mit seiner Erklärung dementierte.

Zu dem Test für den Aufklärungssatelliten gehörte demnach auch die "Durchführung von Vertikal- und Schrägaufnahmen eines bestimmten Gebiets auf der Erde mit Kameras, die in den Aufklärungssatelliten geladen werden sollen". Die Parteizeitung Rodong Sinmun veröffentlichte zwei Fotos, die die koreanische Halbinsel vom Weltraum aus zu zeigen schienen.

Die Entwicklung eines militärischen Aufklärungssatelliten ist - neben den kürzlich getesteten Hyperschallwaffen - eines der wichtigsten Verteidigungsprojekte, die Machthaber Kim Jong Un im vergangenen Jahr als Ziel ausgab. Seit Januar hat Nordkorea mindestens sieben Raketentests durchgeführt. Während der Olympischen Winterspiele in Peking hatte es dann zunächst keine weiteren Tests gegeben.