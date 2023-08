Belarus ist Russlands Verbündeter, schickt aber keine eigenen Soldaten in die Ukraine. Dafür macht das Land an der Grenze zu Polen Druck, indem es angeblich Migranten einfliegt und an die Grenze bringt. Das will Polen verhindern - künftig mit 10.000 Soldaten.

Polen will die Anzahl seiner Soldaten an der östlichen Grenze zu Belarus auf 10.000 erhöhen. Davon würden 4000 "direkt an Einsätzen zur Unterstützung der Grenzpolizei beteiligt sein", weitere 6000 Soldaten kämen als Reserve hinzu, sagte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak dem staatlichen Rundfunk. Am Mittwoch hat Warschau bereits verkündet, weitere 2000 Soldaten zu den bereits 2000 dort stationierten Soldaten an die Grenze zu Belarus zu verlegen. Die Soldaten würden an der belarussischen Grenze stationiert, um "den Aggressor abzuschrecken, sodass der Aggressor es nicht wagt, Polen anzugreifen", fügte Blaszczak hinzu.

Polen hat bereits in der Vergangenheit vor einer Bedrohung durch belarussische "Provokationen" und potenziellen Gefahren durch die dort inzwischen ansässigen Söldner der russischen Wagner-Gruppe gewarnt. Auch beschuldigt Warschau Belarus und Russland, neue Grenzübertritte von Migranten in die Europäische Union zu organisieren, um die Region zu destabilisieren.

Warschau ist der Ansicht, russische Wagner-Söldner könnten von Belarus aus nach Polen eindringen oder Migranten beim Grenzübertritt helfen. Polen hatte Belarus vergangene Woche auch vorgeworfen, seinen Luftraum mit zwei Hubschraubern verletzt zu haben.

Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes versuchten in diesem Jahr bislang 19.000 Migranten von Belarus nach Polen einzureisen. Im gesamten Jahr 2022 waren es 16.000. Allein im vergangenen Monat versuchten demnach mehr als 4000 Migranten, die Grenze nach Polen zu überqueren.