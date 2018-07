Politik

Anspielungen auf Beleidigung: Pompeo schenkt Kim "Rocket Man"-CD

Im vergangenen Jahr lieferten sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen verbalen Schlagabtausch. Dabei wurde der starke Mann in Pjöngjang auch als "Little Rocket Man" beschimpft. Ein Gastgeschenk spielt nun darauf an.

Bei seinem Besuch in Nordkorea will US-Außenminister Mike Pompeo einem Medienbericht zufolge Machthaber Kim Jong Un mit einer CD des Elton-John-Hits "Rocket Man" (Raketenmann) überraschen. Die CD soll auf die Bezeichnung "Little Rocket Man" anspielen, mit der sich US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr mehrmals auf Kim und dessen Raketenprogramm bezogen hatte.

Pompeo, der nach Pjöngjang reiste, bringe außer der CD auch einen Brief Trumps mit, berichtete die südkoreanische Zeitung "Chosun Ilbo" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen in Washington. Die Angaben waren zunächst unbestätigt.

Kim habe sich bei seinem Gipfeltreffen mit Trump am 12. Juni in Singapur auch über die "Raketenmann"-Bezeichnung ausgelassen. Auf die Frage Trumps, ob er den Hit "Rocket Man" kenne, habe Kim mit einem Nein geantwortet. Trump habe sich daran erinnert und jetzt Pompeo die betreffende CD mit auf die Reise gegeben, schrieb das Blatt.

Nach zahlreichen Raketentests und einem weiteren Atomversuch Pjöngjangs hatte sich der Konflikt mit Nordkorea im vergangenen Jahr zugespitzt. Trump und die nordkoreanische Führung hatten sich gegenseitig mit Drohungen und wüsten Beschimpfungen überzogen. Trump hatte Kim unter anderem auch als "Irren" bezeichnet. Kim beschimpfte Trump unter anderem als "geisteskranken, dementen US-Greis".

Das Gipfeltreffen im Juni mit beiden Staatschefs hatte dann aber weiter zur Entspannung im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm beigetragen. Kim hatte dabei auch seine Bereitschaft zu atomarer Abrüstung bekräftigt. Allerdings ist unklar, wie diese gestaltet werden soll.

