Vor Prigoschin hat sich in Russland noch keine öffentliche Person getraut, die "Spezialoperation" anzuzweifeln.

Für den Chef der Wagner-Söldnergruppe macht eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine offenbar keinen Sinn mehr. In einer Mitteilung fordert er Kreml-Chef Putin dazu auf, einen Schlussstrich unter die "Spezialoperation" zu ziehen. Schließlich habe Russland "die Aufgabe erfüllt".

Der Chef der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoschin, fordert in einer öffentlichen Erklärung überraschend das Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine und den Rückzug aus den besetzten Gebieten. Das berichtet das belarussische Nachrichtenportal "Nexta" mit Sitz in Polen. Demnach fordert er Wladimir Putin in dem Artikel dazu auf, den Krieg jetzt zu beenden und der Welt zu sagen, dass Russland die Ziele seiner "militärischen Spezialoperation" erreicht hat, einschließlich der Dezimierung "eines großen Teils der aktiven männlichen Bevölkerung der Ukraine".

"Für die Behörden und die Gesellschaft insgesamt ist es heute notwendig, einen Schlussstrich unter die militärische Sonderoperation zu ziehen", schreibt Prigoschin. Die ideale Möglichkeit sei, das Ende der Spezialoperation zu verkünden und allen mitzuteilen, dass Russland die geplanten Ergebnisse erreicht habe. "Und in gewissem Sinne haben wir sie auch erreicht. Wir haben eine große Anzahl von Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte zu Boden gebracht, und wir können uns selbst berichten, dass die Aufgaben der militärischen Spezialoperation erfüllt wurden."

Russland habe einen "dicken Brocken" ukrainischen Territoriums erobert und der strategischste Weg für die Streitkräfte sei es, die bestehenden Gewinne zu verteidigen. Prigoschin warnte auch davor, dass das russische Volk einen "Sündenbock" für militärische Misserfolge suchen könnte, wenn sich der brutale Krieg hinzieht.

Der Wagner-Chef ist die erste öffentliche russische Person, die öffentlich über eine Beendigung des Krieges spricht. Zuvor hatte Prigoschin gesagt, dass Russland in einer "Krise" stecke und er deshalb glaube, dass die ukrainische Gegenoffensive gelingen werde.