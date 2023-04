Russland befinde sich in "Krise" Wagner-Chef glaubt an Erfolg von ukrainischer Gegenoffensive

Diese Aussagen dürften dem Kreml nicht gefallen: Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, sieht Russland in einer elitären Krise. Mitglieder "staatsnaher Eliten" würden versuchen, den Erfolg Russlands zu sabotieren. Er glaube deshalb, dass die geplante ukrainische Frühjahrsoffensive erfolgreich verlaufen werde.

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, glaubt, dass die geplante Frühjahrs-Gegenoffensive der Ukraine eher gelingen als scheitern werde, weil sich Russland in einer "Krise" befinde. Prigoschin, der Moskaus Militärstrategie in der Ukraine seit einiger Zeit kritisch gegenübersteht, warnte laut Sky News davor, dass egoistische, unabhängige Eliten sich in einer Krise befänden, weil es der russischen Armee nicht gelungen sei, "schnell einen Sieg zu erringen".

Prigoschin beschuldigte die Mitglieder dieser speziellen Gruppe, die er als "staatsnahe Eliten, die unabhängig von der politischen Führung des Staates operieren und enge Beziehungen und ihre eigene Agenda haben", den Erfolg Russlands zu sabotieren, um zu ihrem privilegierten Lebensstil zurückzukehren. Laut der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) glaube er deshalb, dass "innere Feinde" den Kreml zu ernsthaften Zugeständnissen zwingen werden, einschließlich der Rückgabe von Gebieten an die Ukraine im Laufe einiger Jahre.

"Prigoschin lehnte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges ausdrücklich ab und forderte die Russen auf, weiter zu kämpfen, selbst wenn dies zu einer vorübergehenden Niederlage Russlands führen sollte", so der ISW. Der Söldnerführer forderte Russland auf, den Versuchungen der Elite, die Verluste zu begrenzen und sich zu arrangieren, nicht nachzugeben, da das Militär jetzt nicht aufhören könne zu kämpfen.

Die Aussagen kommen kurz nachdem die britischen Geheimdienste in den letzten Tagen über eine engere Zusammenarbeit zwischen den russischen Streitkräften und den Wagner-Kämpfern berichtet hatte. Insbesondere im laufenden Kampf um Bachmut hätten die Kräfte ihre Koordination und Kommunikation gestärkt, um im Ortszentrum besser angreifen zu können.