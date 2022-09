Seit 2013 lebt Edward Snowden in Russland im Exil. Nun gewährt Staatschef Putin dem US-Whistleblower überraschend die russische Staatsbürgerschaft. Snowden hatte diese nach der Geburt seines Sohnes vor zwei Jahren beantragt.

Kremlchef Wladimir Putin hat dem US-Whistleblower Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Der Name des 39-Jährigen findet sich auf einer vom Kreml veröffentlichten Liste mit neuen Staatsbürgern und von Russen, die ihre Pässe abgeben. Snowden hatte zuvor nach der Geburt seines Sohnes in Russland mitgeteilt, dass er die Staatsbürgerschaft beantrage, um dieselben Rechte zu haben wie das 2020 geborene Kind, das die russische Staatsbürgerschaft automatisch erhielt.

Angst davor, dass er mit der russischen Staatsbürgerschaft durch die derzeitige Teilmobilisierung in den Krieg eingezogen werden könne, muss er laut seinem Anwalt wohl nicht haben. Rechtlich sei das nicht möglich, da Snowden keinen Dienst in der russischen Armee nachweisen kann, wird sein Anwalt in einem Tweet des "Meduza"-Journalisten Kevin Rotrock zitiert. Zwar seien bereits Männer ohne Armee-Erfahrung eingezogen worden, aber Snowden sei bisher nicht dafür registriert worden, fügt Rotrock hinzu. Zudem sei er mit 39 Jahren nicht mehr dazu verpflichtet und eine zu bekannte Persönlichkeit, so der Journalist.

Snowden hatte 2013 Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Auf der Flucht über Hongkong wollte er nach eigenen Angaben nach Ecuador, strandete aber in Moskau am Flughafen, nachdem die US-Regierung seinen Reisepass annulliert hatte.

Russland gewährte Snowden und seiner Frau Lindsay Asyl. Sie bemühten sich nach der Geburt um die russische Staatsbürgerschaft. Sie wollten nicht riskieren, von ihrem Sohn getrennt zu werden, hatte der US-Amerikaner 2020 gesagt. Ihre amerikanische Staatsbürgerschaft wollten sie nicht aufgeben, teilten sie damals mit.