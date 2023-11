Ein pro-russischer Geschäftsmann aus Moldawien flieht nach einem Gerichtsurteil nach Israel und startet dort Proteste gegen den Kurs der aktuellen Präsidentin, die den Ex-Sowjetstaat in die EU führen will. Dann verschwindet er, was Interpol auf den Plan ruft. Doch jetzt ist er plötzlich wieder da.

Der flüchtige pro-russische Geschäftsmann Ilan Shor aus Moldawien, dem vorgeworfen wird, Wähler "gekauft" zu haben, um eine Wahl in dem ehemaligen Sowjetstaat zu beeinflussen, ist in seinem Exil in Israel zurückgekehrt, sagte ein Interpol-Beamter. Viorel Tentiu, Leiter des Interpol-Büros in Moldawien, sagte, Shor, der in Tel Aviv geboren wurde, sei letzten Mittwoch auf dem Luftweg nach Israel zurückgekehrt, israelische Beamte konnten jedoch nicht sagen, wo er gewesen sei oder von wo sein Flug gekommen sei. "Alles, was wir haben, ist die Bestätigung, dass er am Ben-Gurion-Flughafen gelandet ist, aber es ist nicht bekannt, wohin er gegangen ist oder woher er zurückgekehrt ist", sagte Tentiu dem staatlichen Fernsehen Moldova-1.

Tentiu hatte zuvor gesagt, dass Shor Israel am 6. November verlassen habe. Shor war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Er wurde im April von einem Gericht in Moldawien wegen eines Bankbetrugs in Höhe von einer Milliarde US-Dollar in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und organisiert seit Monaten Straßenproteste in Israel, um den Rücktritt der Regierung der pro-europäischen Präsidentin Maia Sandu zu fordern. Die Proteste starteten, als Russland die Gaslieferungen an Moldau kürzte. Die moldauische Investigativjournalistin Daniela Calmish erklärte dazu: "Wir konnten erkennen, dass die Interessen von Ilan Shor, der der Justiz entkommen wollte, mit dem Interesse Russlands zusammenfiel, das Land zu destabilisieren und Moldau davon abzubringen, einen pro-europäischen Kurs zu verfolgen."

Das Verfassungsgericht verbot seine Partei und die Behörden untersagten seinen Verbündeten letzte Woche, bei den Kommunalwahlen für eine andere Partei zu kandidieren. Moldawische Beamte beschuldigten Shor, umgerechnet 50 Millionen Euro (53,5 Millionen US-Dollar) nach Moldawien gelenkt zu haben, um Wähler zu "kaufen". Tentiu sagte, alle Interpol-Mitgliedsstaaten seien aufgefordert worden, zu melden, ob er sich auf ihrem Territorium befinde.

Sandu beschuldigt Moskau der Verschwörung

Sandu hat Russlands Angriffskrieg in der Ukraine angeprangert und Moskau beschuldigt, eine Verschwörung zu ihrer Absetzung geplant zu haben, während sie sich für die Mitgliedschaft Moldawiens in der Europäischen Union einsetzt, einem der ärmsten Länder Europas zwischen der Ukraine und Rumänien. Russland weist Sandus Vorwürfe zurück und wirft ihr vor, eine antirussische Kampagne zu führen und in Moldawien eine antirussische Atmosphäre zu schüren.

Die moldauische Investigativjournalistin Daniela Calmish erklärte dazu: "Wir konnten erkennen, dass die Interessen von Ilan Shor, der der Justiz entkommen wollte, mit dem Interesse Russlands zusammenfiel, das Land zu destabilisieren und Moldau davon abzubringen, einen pro-europäischen Kurs zu verfolgen."