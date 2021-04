Querdenker marschieren in Stuttgart auf

Keine Masken, keine Abstände Querdenker marschieren in Stuttgart auf

Die Polizei erwartet rund 2500 Unterstützer der Querdenker-Bewegung zu einem weiteren Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Stuttgart. Schon Stunden früher versammeln sich Hunderte Menschen ohne Masken oder Abstand in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Erinnerungen an Kassel werden wach.

Die Polizei hat sich in Stuttgart mit einigen Hundert Beamten für mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und geplante Gegenproteste aufgestellt. Am Vormittag seien schon mehrere Hundert Teilnehmer einer angemeldeten Versammlung auf dem Marienplatz eingetroffen, teilte der Sprecher der Stuttgarter Polizei, Stefan Keilbach, mit. Ersten Berichten über viele Teilnehmer ohne Maske und Abstand werde nachgegangen. Die Stadt Stuttgart hat im Falle von Verstößen gegen die Maskenpflicht und die vorgeschriebenen Abstände angekündigt, Versammlungen aufzulösen.

Bisher hält sich die Polizei allerdings augenscheinlich zurück. Unter dem #s0304 sind auf Twitter viele Videos zu finden, die Hunderte Menschen auf dem Marienplatz zeigen. Abstandsgebote oder die Maskenpflicht werden offensichtlich nicht eingehalten. Eine größere Polizeipräsenz ist dennoch nicht zu erkennen. Nach eigenen Angaben weist die Stuttgarter Polizei "die Teilnehmer auf die Einhaltung der Regeln hin". Mehrere Polizeihubschrauber seien im Einsatz, um die Versammlung zu dokumentieren.

Querdenken und seine Mitstreiter sprechen sich gegen die derzeitigen Corona-Maßnahmen aus. Die Bewegung wird vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet. Nach Angaben der Polizei wurden ursprünglich nur rund 2500 Unterstützer für den Nachmittag zu einer Kundgebung auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart erwartet. Dazu sind mehrere kleinere Versammlungen im Stadtgebiet geplant.

Im vergangenen Sommer hatten auf dem Wasen bis zu 10.000 Menschen demonstriert. Zuletzt hatte am 20. März eine Demonstration in Kassel mit mehr als 20.000 Menschen für Schlagzeilen gesorgt - erlaubt waren nur 6000. Auch die Polizei fiel negativ auf. Während Teilnehmer der Querdenk-Bewegung stundenlang ohne Masken durch die Kassler Innenstadt marschieren durfte, wurden Gegendemonstranten gewaltsam angegangen. Unter anderem überprüft die damalige Einsatzleitung, ob Polizeibeamte gegen das Neutralitätsgebot verstoßen und sich mit den Protestierenden gemein gemacht haben. Das thüringische Innenministerium untersucht zudem einen tätlichen Angriff eines ihrer Beamten, der zur Unterstützung in Kassel vor Ort war.