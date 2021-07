Attacke in Afghanistan

Attacke in Afghanistan Raketen detonieren nahe Präsidentenpalast

Ein zerstörtes Auto nach dem Angriff in Kabul.

Seitdem NATO-Truppen aus Afghanistan abziehen, erlebt das Land eine Welle der Gewalt. Nun schlagen Raketen nahe des Präsidentensitzes in der Hauptstadt Kabul ein. Der Palast liegt in der stark gesicherten Grünen Zone neben mehreren Botschaften.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens drei Raketen nahe dem Präsidentenpalast explodiert. Live-Aufnahmen eines Fernsehsenders zeigten, wie dies während der Gebete anlässlich des Beginns des muslimischen Festes Eid al-Adha am Dienstagmorgen geschah. "Heute haben die Feinde Afghanistans Raketenangriffe auf verschiedene Teile der Stadt Kabul gestartet", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. "Nach unseren ersten Informationen gibt es keine Verletzten." Der Präsidentenpalast wurde in der Vergangenheit mehrfach mit Raketen beschossen, zuletzt im Dezember.

Wer für den Raketeneinschlag verantwortlich ist, ist unklar. AFP-Journalisten zufolge waren der Lärm der Raketen und die Explosionen über der besonders stark gesicherten Grünen Zone zu hören, in der neben dem Präsidentenpalast auch mehrere Botschaften liegen. Kurz nach dem Angriff hielt Präsident Aschraf Ghani anlässlich des muslimischen Opferfestes vom Palast aus eine Rede. Die Attacke fällt mit einer umfassenden Offensive der radikalislamischen Taliban im ganzen Land zusammen.

Parallel zum rasch fortschreitenden Abzug der US- und anderer NATO-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban in den vergangenen Monaten große Teile des Landes erobert. Beobachter befürchten, dass die Taliban nach dem vollständigen Abzug der internationalen Truppen wieder die Macht in Afghanistan übernehmen könnten. Bereits jetzt kontrollieren die Radikalislamisten rund die Hälfte der 400 Bezirke im Land sowie mehrere strategisch wichtige Grenzübergänge.