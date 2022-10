Wegen der Lieferung iranischer Drohnen an Russland verschärft die EU ihre Sanktionen gegen Teheran. Weder der Iran noch Russland wollen davon etwas wissen, obwohl Hunderte dieser Drohnen bereits in der Ukraine abgeschossen wurde. Statt Austausch folgen von russischer Seite Drohungen.

Russland hat in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine bestritten. Der russische Diplomat Dmitri Poljanski sagte in New York, Russland setze in der Ukraine nur in Russland hergestellte Drohnen ein. "Ich würde Ihnen empfehlen, die technologischen Fähigkeiten der russischen Drohnenindustrie nicht zu unterschätzen", sagte er. Berichte über den Einsatz iranischer Drohnen seien "unbegründete Anschuldigungen und Verschwörungstheorien".

Poljanski warnte die UNO davor, bei der Überprüfung bestehender Sanktionen gegen den Iran auch in der Ukraine zu ermitteln. Dafür gebe es "kein Mandat. "Das wäre also absolut unprofessionell und politisch", sagte er. Falls das UN-Sekretariat oder UN-Generalsekretär António Guterres den Plan weiterverfolgten, "müssen wir unsere Zusammenarbeit mit ihnen überdenken, woran wohl kaum jemand Interesse hat".

Kiew: Mehr als 200 iranische Drohnen abgeschossen

Diplomatenangaben zufolge hatten die ständigen Sicherheitsratsmitglieder USA, Frankreich und Großbritannien um die Sitzung gebeten. Die USA und Frankreich hatten gewarnt, dass der Iran mit Lieferungen von Drohnen an Russland gegen eine Resolution des Sicherheitsrats verstößt. Wegen Russlands Veto-Recht gab es aber keine Resolution.

Die Ukraine hat seit Mitte September nach eigenen Angaben mehr als 200 iranische Drohnen über dem Land abgeschossen. Seit dem "ersten Abschuss einer Kamikaze-Drohne vom Typ Schahed 136 aus iranischer Produktion über ukrainischem Territorium am 13. September in Kupjansk" habe die Luftabwehr "223 Drohnen dieses Typs zerstört", teilte die ukrainische Armee auf Telegram mit.

Teheran wies die Angaben aus Kiew als "unbegründet" zurück. "Die Behauptungen, dass die Islamische Republik Waffen, einschließlich militärischer Drohnen, in den Ukraine-Krieg schickt" entsprächen nicht der Wahrheit, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran.