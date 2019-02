Sánchez ruft in Spanien Neuwahlen aus

Reaktion auf Haushaltsstreit Sánchez ruft in Spanien Neuwahlen aus

Am 28. April sind die Spanier aufgerufen, über ein neues Parlament abzustimmen. Der amtierende Regierungschef Sánchez sieht in dem anhaltenden Streit über den Haushalt des Staates keine andere Lösung als Neuwahlen.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat nach dem Scheitern seines Haushaltsentwurfs im Parlament für Ende April Neuwahlen ausgerufen. "Ich habe die Auflösung des Parlaments und die Einberufung von Parlamentswahlen für den 28. April vorgeschlagen", erklärte Sánchez nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Sánchez ist erst seit acht Monaten im Amt. Mit vorgezogenen Neuwahlen war allerdings gerechnet worden. Am 28. April stehen in Spanien auch Kommunal- und Regionalwahlen an.

Hintergrund der Regierungskrise ist ein im Parlament gescheiterter Haushaltsentwurf für dieses Jahr. Aus Protest gegen den Abbruch eines Dialogs zwischen der Zentralregierung in Madrid und den Unabhängigkeitsbefürwortern in Barcelona hatten am Mittwoch katalanische Abgeordnete Regierungschef Sánchez den Rückhalt entzogen.

Theoretisch hätte die Regierung auch einen überarbeiteten Haushaltsentwurf vorlegen können - entschied sich aber nun wohl angesichts des geringen Rückhalts im Parlament für Neuwahlen.