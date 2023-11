(Foto: via REUTERS)

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas hinterlässt Spuren im Gazastreifen - und die sind sogar aus dem All erkennbar. Mit Hilfe von Satelliten des europäischen Raumfahrtprogramms Copernicus lassen sich die Geschehnisse in der abgeriegelten Region dadurch teilweise rekonstruieren.

Gaza-Stadt sei umzingelt - so verkündete das israelische Militär bereits Anfang November. Auf öffentlich verfügbaren Satellitenbildern zeichneten sich kurz darauf tatsächlich die Spuren von schweren Fahrzeugkolonnen ab, die den Gazastreifen ausgehend vom Grenzzaun teilweise kreuzten. Inzwischen ist eine neue Aufnahme vom 11. November verfügbar. Sie zeigt unverkennbar, wo Israels Panzer den abgeriegelten Küstenstreifen durchschnitten haben.

Ein Sentinel-2-Satellitenbild des europäischen Raumfahrtprogramms Copernicus vom 11.11.2023 belegt die Zweiteilung des Gazastreifens durch die israelische Armee. (Foto: ESA/Sentinel-2, ntv.de/lst)

Nördlich dieser aus dem All erkennbaren Frontlinie toben die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas am heftigsten. Laut einer Schadensanalyse auf der Basis von Satellitendaten sind dadurch allein im Regierungsbezirk Nord-Gaza mit den Städten Dschabaliya und Beit Hanun mindestens ein Drittel aller Siedlungsstrukturen zerstört oder beschädigt worden. In der Nachbarregion Gaza sind schätzungsweise gut ein Viertel der Gebäude betroffen.

Wie viele Zivilisten sich derzeit noch im Norden des Gazastreifens aufhalten, ist unklar. Durch regelmäßige Feuerpausen sollen sie die Möglichkeit erhalten, über sichere Fluchtkorridore im Süden Schutz zu suchen. Offiziell reicht die Evakuierungszone bis zum Wadi Gaza, einem Naturschutzgebiet an der Grenze zwischen den Regionen Gaza und Deir al-Balah.