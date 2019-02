Eingeschweißtes Obst und Gemüse, Wurst und Käse in Verpackungen vorportioniert, Tüten für einzelne Lebensmittel - das alles soll sich ändern. Bis zum Herbst will Umweltministerin Schulze mit Vertretern aus Industrie und Handel konkrete Maßnahmen erreichen.

Es ist die Schattenseite der "Wegwerfgesellschaft". Unmengen von Müll landen an Stränden und in Meeren. Der WWF spricht von einem "Verpackungswahnsinn", die Ozeane "versinken" im Plastikmüll. Dass so viele Verpackungen produziert und weggeworfen werden, ist in Deutschland vor allem ein Problem der Rohstoffverschwendung und des Energieverbrauchs - in der Natur oder im Meer landet deutscher Müll nur selten.

SPD-Umweltministerin Svenja Schulze betont aber immer wieder, dass Deutschland als Industrienation auch eine Vorbildfunktion habe, was Konsumgewohnheiten angeht. Schulze hat im November einen Fünf-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling vorgelegt - nun folgte ein erster "runder Tisch" mit Vertretern von Handel und Herstellern, Umwelt- und Verbraucherverbänden.

Bis Herbst solle es konkrete Vereinbarungen geben, sagte Schulze nun. "Wir wollen alle gemeinsam, dass Plastikmüll reduziert wird." Sie will zunächst auf freiwillige Maßnahmen von Handelsketten und Herstellern setzen. Damit komme man schneller voran als mit Verboten. Vorbild sei die Selbstverpflichtung von Unternehmen, Plastiktüten nicht mehr umsonst abzugeben. Dies habe gewirkt, sagte die SPD-Politikerin.

Plastik-Verpackungen bei Obst und Gemüse

Gurken in Plastik, in Folie eingeschweißte Apfelsinen und Bananen, dünne Tüten für Äpfel, Wurst und Käse in Verpackungen vorportioniert - das soll sich ändern. "Wir wollen Plastik bei Obst und Gemüse möglichst vermeiden", sagte Schulze. In der Einladung für den "runden Tisch" schrieb sie, der Einzelhandel habe einen großen Einfluss auf die Hersteller und die Verpackungsgestaltung. Der Handel sagte Unterstützung zu.

Im Obst- und Gemüsebereich werde die Zahl der leichten Einweg-Kunststofftüten in diesem Jahr reduziert, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Kai Falk. Das Angebot von unverpacktem Obst und Gemüse werde ausgebaut, viele Händler führten Mehrwegnetze ein. Pünktlich zum "runden Tisch" kündigte Kaufland an, von Anfang März an Salatgurken ohne Folie zu verkaufen. Und bei Bananen ersetze eine Banderole die Plastikverpackung - andere großen Ketten sind ähnlich unterwegs.

Noch mehr Alternativen und Maßnahmen

Neben weniger Tüten und mehr Mehrwegnetzen für Obst und Gemüse testen Betriebe laut Handelsverband Mehrwegbehälter an den Frischetheken für Käse und Fleisch. Außerdem würden Etiketten bei manchen Obst- und Gemüsesorten durch Laserkennzeichnungen ersetzt. Die Branche will zudem bei Verpackungen ihrer Eigenmarken den Materialeinsatz reduzieren und die Recyclingfähigkeit verbessern. Ziel von Schulze ist es auch, die Verbraucher besser zu informieren. Es gebe noch eine "große Unsicherheit", was es mit Plastikmüll auf sich habe, was sich wie recyceln lasse.

Die Ministerin will auch die Transportwege zum Thema machen: "Je weniger transportiert werden muss, desto besser ist eben auch die Ökobilanz." Daneben gibt es Maßnahmen aus Schulzes Fünf-Punkte-Konzept, die bereits beschlossen sind. Etwa das neue Verpackungsgesetz, das seit Januar 2019 gilt. Es regelt zum Beispiel, dass künftig "Mehrweg" und "Einweg" an Getränkeregalen im Supermarkt stehen muss. Bekannt ist auch, dass die EU bis 2021 dabei ist, überflüssiges Einweg-Plastik wie Strohhalme und Wegwerf-Teller zu verbieten.

Kritik und Hindernisse

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte, "nette Gesprächsrunden" reichten nicht aus, um den Verpackungsmüll zu verringern. "Nur auf Freiwilligkeit zu setzen, hilft uns nicht weiter im Kampf gegen die gigantischen Müllberge." Es müsse mehr und besser recycelt werden, dazu brauche es ein verbindliches Reduzierungsziel. "Der Verpackungsmüll muss bis 2030 halbiert werden. Aus unverbindlichen, freiwilligen Maßnahmen müssen konkrete, gesetzlich bindende Regeln werden."

Industrie und Handel wollen beim Ziel weniger Verpackungsmüll mitmachen - es gibt allerdings auch ein Aber. Der Lebensmittelhandel stoße bei der Einsparung von Kunststoffverpackungen an Grenzen, so der Handelsverband. "Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen hat höchste Priorität, dafür sind Verpackungen oft unverzichtbar." Der Einsatz von recyceltem Material bei Lebensmittelverpackungen werde durch hygienerechtliche Vorgaben behindert. "Hier muss die Politik die Vorgaben anpassen." Neue gesetzliche Regelungen für mehr Recycling halte der HDE für überflüssig.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie teilte mit, Verpackungen seien bislang in der Branche vor allem unter Produktschutz- und Kostengesichtspunkten betrachtet worden. Hier wolle der Verband aktiv werden und verstärkt für die Vorteile einer "ökologischen Weiterentwicklung" von Verpackungen werben. Generell sei in der gesamten Debatte "Augenmaß" gefordert, dies sei bisher nicht immer der Fall. So bleibe bei vorgesehenen Produktverboten und -vorgaben bei Getränkeverpackungen unberücksichtigt, dass es funktionierende Rücknahmesysteme gebe - über die der ganz überwiegende Anteil der Einweggebinde-Getränkeverpackungen gesammelt und verwertet werde.