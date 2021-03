In der Schweiz tragen nur etwa 30 Frauen einen Nikab. In der Öffentlichkeit verstoßen sie damit in Zukunft womöglich gegen das Gesetz: In einer Volksabstimmung scheint sich eine knappe Mehrheit für ein Verhüllungsverbot auf Straßen, in Restaurants und Geschäften auszusprechen.

Bei der Abstimmung in der Schweiz über ein Verhüllungsverbot in der Öffentlichkeit zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab. Nach Schließung der Wahllokale sagen erste Hochrechnungen 52 Prozent Ja-Stimmen für den Vorstoß voraus, der vor allem auf muslimische Nikab- und Burka-Trägerinnen abzielt. Bei zwei weiteren Abstimmungen geht es um eine elektronische Identität, die landesweit anerkannt wird, sowie um ein Palmöl-Handelsabkommen mit Indonesien.

Die Initiative zum Verhüllungsverbot kommt vom rechtskonservativen "Egerkinger Komitee", das der Schweizer Volkspartei (SVP) nahesteht. Obwohl sie in dem Vorstoß nicht explizit erwähnt werden, richtet sich die Initiative zum Verhüllungsverbot vor allem gegen die muslimischen Kopfverhüllungen Burka und Nikab. Mit der Annahme käme diese Kleidervorschrift in die Verfassung und würde auf Straßen, in Restaurants und Geschäften gelten. Eine Ausnahme gäbe es für religiöse Versammlungsräume.

Auf dem Papier richtet sich die Vorlage allgemein gegen Verhüllung und verbietet damit künftig auch Demonstranten und Fußballhooligans, ihr Gesicht zu verhüllen. Das "Egerkinger Komitee" macht aber kein Hehl aus seiner islamkritischen Haltung. Er will nach eigenem Bekunden eine Islamisierung der Schweiz verhindern und hatte 2009 bereits auf gleichem Weg erreicht, dass keine neuen Minarette in der Schweiz gebaut werden dürfen.

Zahl der Nikabträgerinnen? Etwa 30

Der Anteil der Muslime in der Schweiz lag 2018 bei 5,3 Prozent. Die Zahl der Nikabträgerinnen wird auf 30 geschätzt. Eine Burka ist ein Überwurf, der Frauen ganz verhüllt und nur ein Gitterfenster zum Sehen offen lässt. Das Gewand mit Schlitz für die Augen heißt Nikab.

Um angenommen zu werden, braucht es bei der Abstimmung eine Mehrheit der Abstimmenden und auch der 26 Kantone. Ein endgültiges Ergebnis wird im Laufe des Nachmittags erwartet.

Sollte die Initiative angenommen werden, würde sich die Schweiz Frankreich, Österreich, Bulgarien, Belgien und Dänemark anschließen, in denen eine Vollverschleierung verboten ist. Im Falle einer Ablehnung tritt automatisch ein Gegenvorschlag in Kraft. Demnach soll bei Identitätskontrollen, etwa in Behörden oder im Personenverkehr, das Gesicht unverhüllt gezeigt werden müssen.