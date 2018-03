Politik

Nachfolge Seehofers: Söder ist neuer Ministerpräsident Bayerns

Markus Söder ist neuer Regierungschef in Bayern. Der Landtag wählte ihn zum Nachfolger von Horst Seehofer, der nach neuneinhalb Jahren in die Bundesregierung nach Berlin wechselt.

Es ist vollbracht: Markus Söder ist neuer Ministerpräsident in Bayern. Er tritt damit die Nachfolge von Horst Seehofer an, der als neuer Bundesinnenminister in die Bundesregierung nach Berlin wechselt. Auf den bisherigen Finanzminister des Freistaates entfielen 99 der 169 abgegebenen Stimmen. Die CSU-Fraktion hat 101 Sitze. Zwei von ihnen fehlten bei der geheimen Abstimmung entschuldigt. 64 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich, 2 Stimmen waren ungültig.

Der 51-Jährige legte den Amtseid ab und führt damit die politischen Geschicke im Freistaat. Allerdings muss er sich bereits am 14. Oktober bei der Landtagswahl stellen. Erklärtes Ziel der CSU ist die Verteidigung der absoluten Mehrheit. Es wird erwartet, dass Söder kommende Woche eine Regierungserklärung abgibt und Änderungen im Kabinett vornimmt.

Zu Beginn der Landtagssitzung hatten die CSU-Delegierten mit langem Stehapplaus Horst Seehofer gedankt. Der 69-Jährige hatte gut neuneinhalb Jahre an der Spitze der bayerischen Staatsregierung gestanden.

Dem Rücktritt Seehofers war ein teils scharfer Machtkampf nach der Pleite der CSU bei der Bundestagswahl im vergangenen September vorausgegangen. In der Folge hatten immer weitere Teile der Parteibasis und schließlich auch mehrheitlich die Landtagsfraktion darauf gedrungen, dass Seehofer auf seine Spitzenkandidatur und den Regierungsposten noch vor Ablauf der Legislaturperiode verzichtet. Allerdings hatte sich Horst im Amt als Parteichef der CSU bestätigt lassen.

Quelle: n-tv.de