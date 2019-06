Seit der Europawahl wachsen die Zweifel, dass die Bundesregierung ihre Legislaturperiode schafft. Für den Ex-Kanzlerkandidaten der SPD, Steinbrück, sind die Landtagswahlen im Herbst ausschlaggebend. Er sieht das Ende der GroKo nahe - und Juso-Chef Kühnert nicht als neuen SPD-Chef.

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist überzeugt, dass die schwarz-rote Koalition in Berlin dieses Jahr nicht übersteht. "Ich glaube, dass diese große Koalition Weihnachten nicht erreichen wird", sagte Steinbrück in der ARD. "Ich glaube, dass im Lichte möglicher weiterer Niederlagen auch bei diesen Landtagswahlen die Dynamik innerhalb der SPD nicht mehr zu steuern ist." Dann könne es eine "breite Meinungsbildung" geben, "dass die SPD die große Koalition verlassen soll", erklärte Steinbrück mit Blick auf die im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

In Bezug auf seine Partei, in der er seit 50 Jahren Mitglied ist, traut Steinbrück dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert das Amt des SPD-Vorsitzenden nicht zu. Kühnert werde zwar von den Medien "hochgeschrieben". Der 29-Jährige biete aber viele Themen keine Lösungen. "Es kann sein, dass er mit 40 Parteivorsitzender wird."

Mit Blick auf die Führungskrise in der SPD seit dem Rücktritt der Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sagte Steinbrück, die SPD könne sich leider keinen neuen Parteivorsitzenden "aus der Retorte backen". "Und bisher haben alle Stellvertreter abgelehnt zu kandidieren."