Es ist der größte je gefundene Diamant: Der Cullinan wird 1905 in Südafrika entdeckt und dem damaligen britischen König geschenkt. In mehrere Teile gespalten, prangt er heute in Kronjuwelen. In Südafrika werden nun Rufe nach einer Rückkehr laut.

In Südafrika werden Forderungen laut, dass Diamanten aus britischen Kronjuwelen an das Land zurückgegeben werden sollen. Darunter der sogenannten "Große Stern von Afrika", der heute in einem königlichen Zepter verarbeitet ist, sowie dessen kleineres Pendant, der "Zweite Stern von Afrika", der in einer der Kronen der britischen Monarchen verarbeitet ist.

Beide Edelsteine stammen vom Cullinan-Diamanten, dem größten jemals gefundenen seiner Art. Er wurde im Jahr 1905 in Südafrika entdeckt und von der südafrikanischen Kolonialverwaltung dem britischen Königshaus übergeben. In Amsterdam wurde der Cullinan in neun große und Dutzende kleinere Steine gespalten.

Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. gibt es jedoch eine wachsende Zahl von Stimmen in Südafrika, welche die Rückgabe der Edelsteine fordern, wie CNN berichtet. "Der Cullinan-Diamant muss mit sofortiger Wirkung an Südafrika zurückgegeben werden", sagte Aktivist Thanduxolo Sabelo gegenüber lokalen Medien. "Die Bodenschätze unseres Landes und anderer Länder kommen weiterhin Großbritannien auf Kosten unseres Volkes zugute."

Der südafrikanische Abgeordnete Vuyolwethu Zungula forderte seine Regierung auf, Reparationen für all das von Großbritannien angerichtete Leid zu fordern und auch "die Rückgabe des gesamten von Großbritannien gestohlenen Goldes und der Diamanten" zu verlangen. Die Vertreterin der südafrikanischen Oppositionspartei EFF, Leigh-Ann Mathys, forderte ihrerseits die "Rückführungen für alle koloniale Diebstähle, zu denen auch der Diebstahl des Großen Sterns von Afrika gehört". Eine Petition zur Rückführung der Edelsteine nach Südafrika hatte zuletzt mehr als 6000 Unterzeichner.

Nach Angaben des Royal Collection Trust, einer Stiftung, welche die Sammlung des britischen Königshauses verwaltet, wurde der Cullinan-Diamant 1907 König Edward VII. (dem damaligen britischen Monarchen) geschenkt, zwei Jahre nach seiner Entdeckung in einer privaten Mine in Südafrikas alter Provinz Transvaal. Laut dem Unternehmen Royal Asscher aus Amsterdam, wo der Stein schließlich geschnitten wurde, hatte der Cullinan-Diamant mit 3106 Karat in seiner natürlichen Form "die Größe eines menschlichen Herzens".