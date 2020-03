"Zukunft ist in Euren Händen"

Die EU-Kommission will mehr für das Klima tun. Der Klimaschutzbewegung Fridays for Future reicht das nicht. In Brüssel gehen daher Tausende Menschen auf die Straße. Unter ihnen: Greta Thunberg.

Tausende Menschen sind mit der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg durch Brüssel marschiert. Sie forderten eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik der Europäischen Union. Junge Demonstranten trugen nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga Spruchbänder mit sich, auf denen es hieß "Unsere Zukunft ist in Euren Händen", "Handelt jetzt" oder "#systemChange".

Die Polizei zählte 3400 Teilnehmer. "Ich demonstriere seit einem Jahr für das Klima", zitierte Belga eine 15-jährige Demonstrantin. "Greta ist eine wichtige Figur der Bewegung und ihre Anwesenheit gibt unseren Demonstrationen Gewicht. Wir wollen eine starke Veränderung."

Thunberg hatte am Mittwoch vor Europaabgeordneten erklärt, der neue Kommissionsvorschlag für ein Klimagesetz sei bei weitem nicht ausreichend. Teilnehmer der Demonstration bemängelten, dass keine klaren Schritte für den Klimaschutz bis 2030 vorgesehen seien. An der Demonstration der FridaysForFuture-Bewegung, die vom Brüsseler Zentralbahnhof ins Europaviertel zog, beteiligten sich den Angaben zufolge Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, Oxfam Solidarity, WWF oder Großeltern für das Klima.