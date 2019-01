Um vor Bedrohungen aus der Luft besser geschützt zu sein, plant US-Präsident Trump die heimische Raketenabwehr aufzurüsten. Sogar Hochleistungslaser und Verteidigungssysteme im All sind im Gespräch. Beobachter befürchten ein neues Wettrüsten.

Die USA wollen ihre Raketentechnik zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran sowie China und Russland ausweiten. Das geht aus Plänen hervor, die Präsident Donald Trump im Pentagon vorstellen will. Zu den möglichen Investitionen könnten auch Systeme gehören, die im Weltraum stationiert sind. Unklar ist aber, ob die Regierung die Finanzierung sicherstellen kann.

Laut Regierungskreisen zählen zu den Vorschlägen Sensoren im All, die Raketenstarts in anderen Staaten schneller erkennen. Außerdem schlägt die Regierung eine Studie zu einem Abwehrsystem im Weltraum vor, mit dem feindliche Raketen abgeschossen werden könnten. Vorerst sollen solche Waffen aber noch nicht tatsächlich entwickelt werden, es handelt sich Untersuchungen dazu.

USA planen Austritt aus INF-Vertrag

Nach Informationen der "Washington Post" gehören zu den Überlegungen auch Hochleistungs-Laser, die feindliche Raketen schon kurz nach deren Start zerstören können. Ein Regierungsmitarbeiter, der nicht namentlich zitiert werden wollte, unterstrich, dass die Pläne rein defensiver Natur seien. Umrissen werden die Ziele in einem Strategiepapier mit dem Namen "Missile Defense Review" (Überprüfung der Raketenabwehr). Das letzte Mal, dass die US-Regierung ein solches Papier vorlegte, war 2010.

Man reagiere mit dem neuen Bericht auf ein Umfeld, in dem es nicht nur Bedrohungen durch ballistische Raketen gebe, sondern auch durch Marschflugkörper oder Hyperschall-Raketen, sagte der Regierungsmitarbeiter. Er nannte dabei China und Russland als Beispiel.

Es ist nicht das erste Mal, dass die USA die beiden Länder in einem Strategiepapier als Grund dafür anführen, warum sie ihre eigenen Systeme aufrüsten müssten. Beobachter fürchten ein neues Wettrüsten. Diese Sorge wird auch dadurch genährt, dass die USA Russland ein Ultimatum zum gut 30 Jahre alten INF-Vertrag über das Verbot nuklearer Mittelstreckensysteme gestellt haben. Trumps Regierung will sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland nicht bis dahin die Zerstörung neuer Marschflugkörper zusagt.