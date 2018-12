Die türkische Führung macht den Prediger Gülen für den Putschversuch vor zweieinhalb Jahren verantwortlich und fordert von den USA seine Auslieferung. Jetzt ist US-Präsident Trump laut Angaben aus Ankara bereit, diesen Schritt zu tun.

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei nach Angaben der Regierung in Ankara die Auslieferung des Predigers Fetullah Gülen zugesagt. Trump habe gegenüber seinem türkischen Kollegen Tayyip Erdogan bei einer Begegnung am Rande des G20-Gipfels in Argentinien erklärt, die USA arbeiteten an der Überstellung Gülens und weiterer Personen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Doha.

"In Argentinien hat Trump Erdogan gesagt, sie arbeiteten daran, Gülen und andere auszuliefern", sagte Cavusoglu mit Bezug auf den G20-Gipfel. Erdogan macht Gülen für den versuchten Putsch 2016 verantwortlich. Gülen bestreitet, etwas damit zu tun gehabt zu haben. Nach dem Scheitern des Aufstands wurden Zehntausende Menschen in der Türkei verhaftet oder aus dem Staatsdienst entlassen, die eine Nähe zur Gülen-Bewegung gehabt haben sollen.

Erdogans ehemaliger Verbündeter befindet sich seit 1999 im Exil in den USA. Bisherige Forderungen nach seiner Auslieferung hatten keinen Erfolg. Trump selbst hatte noch letzten Monat gesagt, er plane nicht, Gülen auszuliefern. "Es steht nicht zur Diskussion", sagte er Journalisten.

Die angespannten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei haben sich nach der Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson im Oktober etwas verbessert. Das Schicksal Gülens bleibt aber ein zentraler Streitpunkt zwischen den beiden Ländern. NBC News hatte letzten Monat berichtet, dass das Weiße Haus nach Möglichkeiten suche, Gülen auszuweisen, um den türkischen Druck auf Saudi-Arabien im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi abzuschwächen. Saudi-Arabien ist ein Verbündeter der USA. Trump stellt sich weiter gegen zunehmende Indizien auch seiner eigenen Geheimdienste, wonach die saudiarabische Regierung in die Tötung Khashoggis verwickelt ist.