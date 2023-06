UN: Russen folterten Hunderte Zivilisten in Gewahrsam

Auch Ukrainer nicht unschuldig UN: Russen folterten Hunderte Zivilisten in Gewahrsam

Der Hauptsitz des UN-Menschenrechtsrates in Genf.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben die russischen Besatzer Hunderte Menschen festgenommen. Fast alle hätten von Folter berichtet, teilt das UN-Menschenrechtsbüro mit. Die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen.

Russische Akteure haben seit dem Überfall auf die Ukraine nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros Hunderte Zivilisten gefoltert. Das Büro hat seit Beginn des Krieges im Februar 2022 und bis Mai 2023 insgesamt 864 Fälle von Menschen dokumentiert, die von russischer Seite meist in besetzten Gebieten festgenommen wurden.

Fast alle hätten von Folter berichtet, sagte die Leiterin des UN-Menschenrechtsbüros in der Ukraine, Matilda Bogner. Sie sprach aus der Ukraine über Videolink mit Reportern in Genf. "Die russischen Streitkräfte, Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden haben in großem Umfang zivile Gefangene gefoltert und misshandelt", sagte Bogner.

Auf ukrainischer Seite dokumentierte das Büro 75 Fälle von festgenommenen Zivilisten, die auch mehrheitlich von Misshandlung und Folter berichtet hätten. Das Büro zählt nur Fälle, in denen es die Umstände selbst klären konnte. Die wahren Zahlen der festgehaltenen Zivilisten seien womöglich mehr als doppelt so hoch, sagte Bogner.