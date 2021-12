Nach der Machtübernahme der Taliban stellen viele Länder ihre Hilfszahlungen an Afghanistan ein. Die leidende Bevölkerung ist aber weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Der UN-Sicherheitsrat will nun wieder Hilfsmittel ins Land lassen - solange sie nicht in die Hände der Taliban gelangen.

Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig eine von den USA vorgelegte Resolution beschlossen, mit der humanitäre Hilfe für Afghanistan erleichtert werden soll. Die Auszahlung von Fonds und Guthaben sowie die Bereitstellung von Gütern und "notwendigen Dienstleistungen" sind demnach zulässig, wenn sie zur Verbesserung der humanitären Lage der Bevölkerung in Afghanistan beitragen. Diese Regelungen, die der Vorlage zufolge nicht gegen die radikalislamischen Taliban verhängten Sanktionen verstoßen, sollen für ein Jahr gelten.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban sprachen nach der Entscheidung des UN-Sicherheitsrats von einem "guten Schritt". So könne die "wirtschaftliche Lage verbessert werden", erklärte ihr Sprecher Sabihullah Mudschahid.

Mit dem Beschluss des UN-Sicherheitsrats machen die Staaten Konzessionen an die neue Lage nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul Mitte August. Zugleich soll einer Fluchtbewegung aus dem verarmten Land am Hindukusch vorgebeugt werden. China und Russland legten Wert darauf, dass Ausnahmen von den bestehenden Sanktionen für die Hilfen nicht in jedem Einzelfall beschlossen werden müssten, sondern generell gelten sollten.

Probezeitraum von einem Jahr

Damit sichergestellt wird, dass die Hilfen nicht in die Hände der Taliban gelangen, sondern wirklich bei der notleidenden, afghanischen Bevölkerung ankommen, sollen die Regelungen nach zwölf Monaten überprüft werden. Frankreich und Indien wollten erreichen, dass die Resolution nur für eine Dauer von sechs Monaten gilt, konnten sich damit aber nicht durchsetzen.

Der Vize-Generalsekretär der UNO für humanitäre Fragen, Martin Griffiths, wies darauf hin, dass in Afghanistan dringend Hilfe benötigt werde. Den rund 160 Hilfsorganisationen vor Ort werde es damit ermöglicht, die dringenden "Bedürfnisse und das Leid in dem Land" zu lindern. Die afghanische Wirtschaft stehe vor großen Herausforderungen, die durch die lange Abhängigkeit des Landes von ausländischer Hilfe, Dürre oder Corona noch verschärft würden.

Über das von der Weltgesundheitsorganisation mitgegründete Programm Covax, das überwiegend ärmere Länder versorgt, wollen die USA Afghanistan außerdem eine Million Corona-Impfdosen zur Verfügung stellen - damit erhöht sich die Gesamtzahl der US-Spenden für Afghanistan auf 4,3 Millionen Dosen.

Nachdem die Taliban in Kabul an die Macht gelangt waren, hatten viele Länder ihre Hilfszahlungen für das Land gestoppt. Die USA froren Guthaben von umgerechnet knapp acht Milliarden Euro der afghanischen Zentralbank ein. Auch die Weltbank stoppte ihre Hilfen für Afghanistan. Am 10. Dezember kündigte die Weltbank die Zahlung von rund 280 Millionen Dollar humanitärer Hilfsgelder an das UN-Kinderhilfswerk Unicef und an das Welternährungsprogramm bis Ende Dezember an.