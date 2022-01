Auch in den USA breitet sich die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus rasant aus - der US-Epidemiologe Fauci spricht von einem "fast vertikalen Anstieg" der Neuinfektionen. Nun ist auch Verteidigungsminister Austin infiziert und muss sich tagelang isolieren, behält aber die Befehlsgewalt.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er leide aber nur an leichten Symptomen, teilte Austin am Sonntag bei Twitter mit. Er gab auch auf der Webseite des US-Verteidigungsministeriums eine entsprechende Erklärung ab. Da er vollständig geimpft sei und auch eine Auffrischungsimpfung erhalten habe, verlaufe seine Infektion "viel milder", als dies sonst der Fall gewesen wäre. "Und ich bin dankbar dafür", sagte Austin am Sonntagabend. Die Corona-Impfung ist für das US-Militär eine Pflichtimpfung.

Sein Team habe damit begonnen, alle Personen zu verständigen, mit denen er in der vergangenen Woche in Kontakt gekommen sei. US-Präsident Joe Biden habe er seit dem 21. Dezember nicht mehr persönlich gesehen, was mehr als eine Woche vor den ersten Symptomen gewesen sei, sagte Austin. Zuletzt sei er am Donnerstag im Pentagon gewesen, wo er nur mit wenigen Mitarbeitern zusammengekommen sei.

Fünftägige Isolation zu Hause

Er werde sich den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC folgend die nächsten fünf Tage zu Hause isolieren. In diesem Zeitraum werde er alle seine Befugnisse beibehalten und an wichtigen Sitzungen und Beratungen "im Rahmen des Möglichen" virtuell teilnehmen. Er behalte alle Befehlsgewalt.

Der Pentagon-Chef bezeichnete den milden Verlauf seiner Erkrankung als Beleg dafür, dass die Impfungen wirken. "Ich ermutige weiterhin alle, die Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben, sich diese zu besorgen."

In den USA breitet sich derzeit ebenso wie in Europa die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus in rasantem Tempo aus. Der führende US-Epidemiologe Anthony Fauci sprach am Sonntag von einem "fast vertikalen Anstieg" der Neuinfektionen. Im Durchschnitt bestätigten die Behörden in dem Land mit 330 Millionen Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen täglich rund 300.000 Neuinfektionen.