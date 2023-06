In den vergangenen Monaten intensiviert Nordkorea seine Waffentests. Angesichts der wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verstärken die USA, Japan und Südkorea ihre Zusammenarbeit. Ziel ist es, sich gegenseitig vor Raketen aus Pjöngjang zu warnen.

Die USA, Japan und Südkorea wollen künftig Warndaten zu nordkoreanischen Raketen austauschen. Um abgeschossene Raketen besser entdecken und beurteilen zu können, wollen die drei Länder noch vor Ende des Jahres "einen Mechanismus zum Austausch von Daten" aktivieren, wie die Verteidigungsminister der Länder in einer gemeinsamen Erklärung bei einem Treffen in Singapur mitteilten. Darüber könnten in Echtzeit Warnungen zu nordkoreanischen Raketen ausgetauscht werden.

Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium in einer separaten Erklärung mitteilte, verpflichteten sich die drei Staaten, die Pläne in den kommenden Monaten voranzubringen. Laut Südkoreas Verteidigungsminister Yasukazu Hamada soll die Initiative "die Fähigkeit von Ländern verbessern, die Bedrohung durch von Nordkorea abgefeuerte Raketen zu erkennen und einzuschätzen". Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es zuvor, der geplante Datenaustausch soll "die trilaterale Zusammenarbeit stärken", auch im Sinne der "Abschreckung".

Die Ankündigung erfolgte nach dem misslungenen Start eines nordkoreanischen Spionagesatelliten, der am Mittwoch ins Meer gestürzt war. Südkoreas Militär gab an, es sei gelungen, einen Teil der Trümmer zu orten und zu bergen. Seoul, Tokio und Washington hatten den Startversuch als Verletzung von UN-Resolutionen verurteilt, die Nordkorea Tests ballistischer Raketen untersagen.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt wieder verschärft. Pjöngjang hat in den vergangenen Monaten seine Waffentests intensiviert. Die dortige kommunistische Führung droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region. Angesichts der gefährlichen Lage verstärkten die Streitkräfte Südkoreas und der USA ihre Zusammenarbeit.