Der Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Skripal soll Konsequenzen haben: Die USA kündigen eine Reihe von Sanktionen an, weil Russland gegen ein Verbot chemischer Waffen verstoßen habe. Die Strafen sollen Moskau vor allem im Finanzsektor treffen.

Die USA haben wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die US-Regierung werde sich gegen die Verlängerung jeglicher Kredite sowie gegen die finanzielle und technische Unterstützung für Russland durch internationale Finanzinstitutionen stellen, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Morgan Ortagus, mit. Eingeschränkt werde auch Russlands Zugang zu Geschäften mit US-Banken.

Das US-Außenministerium hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass Russland wegen des Giftanschlags auf Skripal und dessen Tochter Julia im englischen Salisbury gegen das US-Gesetz über chemische und biologische Waffen aus dem Jahr 1991 verstoßen habe. Die US-Regierung verhängte daher eine Reihe von Sanktionen, die allerdings eher symbolischer Natur waren.

Washington hat in den vergangenen Jahren wiederholt Strafmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Damit reagierte die Regierung nach eigenen Angaben auf Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt, auf russische Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016, auf Moskaus mutmaßliche Rolle beim Giftgasanschlag auf Skripal sowie auf Verletzungen der UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

In den angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sorgten zuletzt mehrere Spionagefälle für zusätzlichen Konfliktstoff. Ein tiefes Zerwürfnis verursachte der Giftanschlag auf Skripal in Großbritannien im März 2018, für den die britischen Behörden Moskau verantwortlich machen. Das seltene Nervengift, mit dem der Anschlag geschah, lagert in russischen Militärlaboren. Der Kreml weist jede Beteiligung zurück.