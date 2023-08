Polen investiert viel Geld für die Modernisierung seiner Armee. Für zwölf Milliarden Dollar kauf der NATO-Staat nahezu 100 Kampfhubschrauber, um seine alternde Flotte von Helikoptern aus Sowjetzeiten zu ersetzen.

Die US-Regierung hat den Verkauf von 96 Kampfhubschraubern vom Typ Apache an Polen genehmigt. Die zuständige Behörde für Verteidigungskooperation informierte den Kongress über ihre Zustimmung zu dem Rüstungsgeschäft mit einem Umfang von zwölf Milliarden Dollar (rund elf Milliarden Euro), wie das US-Außenministerium mitteilte. Die Summe umfasst die 96 Kampfhubschrauber des Herstellers Boeing sowie dazugehörige Bewaffnung und Ausrüstung.

"Der vorgeschlagene Verkauf wird die Fähigkeiten Polens verbessern, auf derzeitige und künftige Bedrohungen zu reagieren", erklärte das Außenministerium in Washington. Die Apache-Kampfhubschrauber würden mit dazu beitragen, dass Polen "Gegner abschrecken und an Nato-Einsätzen teilnehmen" könne.

Warschau hatte den Kauf der Kampfhubschrauber vergangenes Jahr bei den USA beantragt. Polen fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. In diesem Jahr will es vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Die Nato hatte sich in Friedenszeiten ein Ziel von zwei Prozent gesetzt.

Polen ist ein wichtiger Unterstützer des Nachbarlandes Ukraine, das sich seit Februar 2022 gegen einen russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt. Mit den Apache-Hubschraubern will Polen, das sich ebenfalls durch Russland bedroht sieht, seine alternde Flotte von Helikoptern aus Sowjetzeiten ersetzen.