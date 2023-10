Signal an den Iran

Signal an den Iran USA senden zweiten Flugzeugträger Richtung Israel

Die USA wollen verhindern, dass sich der Kampf Israels gegen die Hamas im Gazastreifen ausweitet. Um den Erzfeind Iran und seine Verbündeten von einem möglichen Eingreifen abzuschrecken, sendet das Pentagon weitere Kriegsschiffe in die Region.

Die USA verstärken nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion. Washington entsende einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, "um von feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung dieses Krieges" abzuschrecken, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Laut Pentagon wird sich die "USS Eisenhower" dem bereits zuvor in die Region verlegten Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" anschließen.

Neben dem Flugzeugträger sollen weitere Kriegsschiffe verlegt werden: der Lenkwaffenkreuzer "USS Philippine Sea" und die Zerstörer "USS Mason" und "USS Gravely". Der verstärkte Einsatz signalisiere Washingtons "eisernes Engagement für Israels Sicherheit und unsere Entschlossenheit, jeden staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur abzuschrecken, der versucht, diesen Krieg zu eskalieren", so Austin weiter.

Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets wurden bereits vor Tagen in die Region verlegt. Die US-Regierung betonte, dass die Kriegsschiffe sich nicht an Kampfhandlungen beteiligen sollen, sondern lediglich zur Abschreckung dienen. Man plane nicht, Bodentruppen nach Israel zu entsenden.

"Diese Aufstockung der Streitkräfte sollte als unmissverständliche Demonstration der Unterstützung der USA für die Verteidigung Israels […] dienen und als abschreckendes Signal an den Iran, die libanesische Hisbollah und jeden anderen Stellvertreter in der Region, der erwägen könnte, die derzeitige Situation zur Eskalation des Konflikts auszunutzen", sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter dem US-Sender ABC News am Montag. "Diese Gegner sollten es sich zweimal überlegen." Die Verlegung eines weiteren Flugzeugträgers soll die Botschaft nun offenbar unterstreichen.

Laut ABC News gibt es im Verteidigungsministerium auch Überlegungen, das amphibische Angriffsschiff USS Bataan in die Nähe Israels zu verlegen, um bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zu leisten.