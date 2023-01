Am Wochenende künsigt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die "Massenproduktion von Atomwaffen" an. In Seoul wird die Drohung mit Sorge aufgenommen. Südkoreas Präsident Yoon will ein Zeichen der Stärke senden.

Südkorea und die Vereinigten Staaten ziehen es angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea in Betracht, ihre gemeinsamen militärischen Übungen um US-Atomwaffen zu erweitern. "Die Nuklearwaffen gehören den Vereinigten Staaten, aber Planung, Informationsaustausch, Übungen und Ausbildung sollten von Südkorea und den Vereinigten Staaten gemeinsam durchgeführt werden", sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol der Zeitung "Chosun Ilbo". Die Regierung in Washington stehe dieser Idee "sehr positiv" gegenüber.

Die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea haben sich im vergangenen Jahr durch die ungewöhnlich vielen nordkoreanischen Raketenstarts verschärft. Am Sonntag feuerte Nordkorea erneut eine ballistische Kurzstreckenrakete vor seiner Ostküste ab, nach drei am Samstag. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will den Ausbau seines Landes zu einer mächtigen Atommacht forcieren. Während einer Tagung der regierenden Arbeiterpartei betonte er, Nordkorea brauche eine überwältigende militärische Kraft, um sich gegen Feinde wehren zu können, berichteten staatliche Medien am Sonntag.

Nötig sei eine Massenproduktion taktischer Atomwaffen und eine exponentielle Vergrößerung des Atomwaffenarsenals. Er warf den USA und Südkorea vor, Nordkorea isolieren und unterdrücken zu wollen. Mit Blick auf die USA forderte Kim die Entwicklung weiterer Interkontinentalraketen. Hauptaufgabe dieser Waffensysteme müsse ein schneller nuklearer Gegenschlag sein. Südkorea erklärte er zu "unserem unbestrittenen Feind", der sich gefährlich aufrüste.

Insgesamt hat Nordkorea 2022 so viele Raketen getestet wie nie zuvor. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete zudem, auch eine neuer, Atomwaffen-fähiger Mehrfachraketenwerfer sei getestet worden. Kim bezeichnete nach den Bericht das Gerät als "zentrale Offensivwaffe", deren Reichweite ganz Südkorea abdecke.